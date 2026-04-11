Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 11 avril 2026 [EN DIRECT]

LOTO. La somme de 13 millions d'euros est mise en jeu, samedi 11 avril 2026, lors du tirage du Loto. Vous pourrez retrouver les résultats dans cet article dès leur publication.

Est-ce que le 13 va vous porter chance ? Un nouveau tirage du Loto a lieu, ce samedi 11 avril 2026. La Française des jeux (FDJ) met en jeu la somme de 13 millions d'euros, après plusieurs tirages consécutifs du Loto sans vainqueur du gros lot. Dès que le tirage sera fait, les résultats seront rapidement connus. Ils seront disponibles dans cet article dès leur publication. Il faudra cependant patienter un petit peu. Si vous avez envie de jouer, votre grille doit être remplie avant 20h15. Le tirage du Loto aura lieu dans la foulée et les résultats tomberont juste après.

Une grille Loto se compose en deux parties. Dans un premier temps, il faut choisir cinq numéros, allant de 1 à 49. Puis, il faut sélectionner un numéro Chance, qui va de 1 à 10. Pour décrocher le gros lot au Loto, un joueur doit trouver le résultat gagnant. Néanmoins, découvrir au moins une partie de la combinaison peut lui permettre de gagner l'argent. Selon les statistiques de la FDJ, un joueur a une chance sur six de gagner au Loto.

Quelle est la probabilité de décrocher le jackpot au Loto ?

Cependant, découvrir le résultat gagnant est loin d'être évident au Loto, tout comme avoir une place pour aller assister à un concert de Céline Dion ! Lors d'un tirage, la probabilité de trouver la combinaison gagnante est d'une chance sur 19 millions. Lundi puis mercredi, le jackpot n'a pas été décroché. L'expression "jamais deux sans trois" va-t-elle encore fonctionner ou le sort va-t-il être brisé avec cette somme de 13 millions d'euros à gagner lors de ce tirage du Loto? Le mystère reste entier...

Les tirages du Loto se déroulent le lundi, le mercredi et le samedi. Lorsqu'ils ont lieu, les joueurs peuvent remporter au moins 2 millions d'euros. Mais cette somme peut gonfler si la combinaison gagnante n'est pas découverte. En effet, au Loto, le montant du jackpot augmente d'un million d'euros lorsqu'il n'est pas remporté.