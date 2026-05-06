Amazon investit en France : 7 000 CDI, 4 départements et 3 secteurs qui recrutent

Le groupe américain de vente en ligne, Amazon, a annoncé des investissements massifs en France. Une aubaine pour plusieurs territoires en termes de retombées économiques et d'emploi.

Le géant du e-commerce, Amazon, annonce ce mardi 5 mai investir plus de 15 milliards d'euros en France sur trois ans par voie de communiqué de presse. Plus de 7 000 emplois en CDI vont être créés à travers le pays. "Ce plan d'investissement porte une ambition claire : être toujours plus utiles aux Français et à l'économie française", assure Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon en France.

"Concrètement, cela se traduira par des livraisons plus rapides, un choix plus large et des prix bas accessibles partout en France et une empreinte environnementale réduite grâce à un réseau logistique de proximité", précise-t-il. Le ministre délégué du Commerce extérieur et de l'attractivité, Nicolas Forissier, se félicite lui de la poursuite de la "mobilisation pour faire de la France un leader européen du commerce et de l'innovation".

Le cloud, l'IA et la logistique sont les trois secteurs d'activité qui vont profiter de cet investissement massif dans l'Hexagone et qui vont concentrer la majeure partie des recrutements. "Ces investissements bénéficieront directement aux territoires et aux entreprises françaises qui s'appuient sur notre place de marché, nos technologies, et nos solutions cloud et d'IA pour se développer", abonde le dirigeant d'Amazon.

Dans l'Oise, "une excellente nouvelle pour le territoire"

"Les créations d'emplois débuteront dès 2026, avec l'ouverture prochaine de trois centres de distribution", selon le logisticien : 1 000 CDI seront créés à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), 1 000 également à Beauvais, dans l'Oise, et 3 000 autres à Colombier-Saugnieu (Rhône). Fin 2027, sera lancé un centre de distribution à Ensisheim (Haut-Rhin), entraînant la création de 2 000 CDI, affirme Amazon. À ce jour, les effectifs d'Amazon en France dépassent 25 000 salariés en CDI, sur plus de trente-cinq sites.

Pour Beauvais, qui fait partie des trois premiers centres qui seront mis en place dès 2026, l'arrivée d'Amazon est une aubaine saluée par le maire de la commune. "Pour la ville, ça représente 1 000 emplois qui vont être créés en CDI. C'est forcément une excellente nouvelle pour notre territoire". "Les recrutements sont en cours et on a reçu d'ailleurs déjà plus de 1 000 CV", se félicite Franck Pia auprès de France Info. D'après l'élu, l'ouverture du site de la ville est attendue en septembre, avec des créations d'emplois "effectives" dès la rentrée.

"Les quatre nouveaux centres de distribution qui vont ouvrir en 2026 et 2027 généreront des retombées économiques et fiscales similaires au bénéfice de leurs territoires d'implantation", assure le communiqué d'Amazon. En développant les capacités d'IA et les technologies de pointe, le groupe "permet aux entreprises françaises de toutes tailles de bénéficier d'innovations qui renforcent leur compétitivité et leur croissance, tant en France qu'à l'international", est-il précisé. À titre d'exemple, la firme indique que son dernier centre de distribution ouvert à Augny près de Metz représentait en 2023, 2,5 millions d'euros de contributions fiscales locales.