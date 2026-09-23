CARTE - Marches pour le climat du 26 septembre : où manifester près de chez soi ? Tous les rassemblements

Des marches et rassemblements pour le climat sont organisés partout en France le samedi 26 septembre. Plus de 260 mobilisations sont confirmées à l'heure actuelle. À Paris, le programme a été modifié.

La carte des villes mobilisées pour la Marche pour le climat ne cesse de se remplir. 261 mobilisations sont aujourd'hui confirmées en France, selon le recensement du Mouvement du 26 septembre. Elles concernent aussi bien les grandes métropoles que des villes moyennes. Le Mouvement du 26 septembre présente cette journée comme une mobilisation "pour le climat, le vivant, la paix et la justice sociale".

L'engagement des organisateurs est clair. Sur les visuels de la campagne, les mots "canicules", "incendies, "empoisonnements" précédant un slogan qui ne laisse place à aucun doute sur les motivations du mouvement "On veut vivre". Le collectif, né dans le prolongement des fortes chaleurs connues en France cet été, a été formé par des citoyens qui avaient déjà participé à des mobilisations environnementales avant d'être rejoints par des associations, des syndicats ou des militants. Près de 43 000 personnes et plus de 1 000 organisations ont signé l'appel du 23 septembre. Début septembre, il comptait 111 mobilisations : le nombre de rendez-vous a donc plus que doublé en moins de trois semaines.

Le cortège parisien reste celui le plus soumis à des changements d'horaires et de lieu. Initialement envisagé au départ de Nation, le cortège a été remplacé par un rassemblement statique place de la République, de 17 heures à 20 heures. Contacté par Linternaute, le Mouvement du 26 septembre indique que ce format a été validé par la préfecture et affirme que les contraintes liées à la venue du pape Léon XIV n'ont pas permis d'obtenir l'autorisation d'organiser une marche.

Marches pour le climat du 26 septembre : où sont les principaux rassemblements ?

Les organisateurs ont voulu permettre la création de rendez-vous locaux sans imposer un horaire ou un parcours national unique. Certains rassemblements prendront donc la forme d'une marche, d'autres d'un rassemblement, d'un forum ou d'une assemblée. La carte officielle doit continuer à être actualisée jusqu'au 26 septembre. Elle est reproduite ici avec l'accord des organisateurs :

Parmi les principaux rendez-vous annoncés : Paris se rassemblera place de la République de 17 heures à 20 heures, Lyon à 14 heures place Jean-Macé, Marseille à 10h30 place Félix-Baret ou encore Nantes à 14 heures au Miroir d'eau.

La mobilisation va bien au-delà des grandes villes. Amiens, Caen, Chambéry, Châteauroux, Le Havre et même l'île de la Réunion figurent sur la carte. Le 15 septembre, Le Monde recensait encore 200 manifestations prévues, une semaine plus tard, la carte officielle en comptait 261

Pourquoi une manifestation pour le climat est-elle organisée ?

La date du 26 septembre a été choisie après un été particulièrement marqué par les événements climatiques douloureux subis par la France. L'été 2026 a été le plus chaud enregistré dans l'Hexagone depuis le début des années 1900, selon Météo-France. La température moyenne a atteint 24 degrés, soit 3,6 degrés au-dessus de la normale, et la France a connu 53 jours de vagues de chaleur, répartis sur trois épisodes. Les précipitations ont été réduites de 40% et la sécheresse moyenne des sols a atteint un niveau inédit à l'échelle du pays.

Les conséquences sanitaires sont également au cœur de l'appel. Santé publique France a estimé au moins 5 764 décès pendant les jours de canicule du 17 juin au 2 juillet 2026, puis 1 243 lors de l'épisode suivant et 817 entre le 27 juillet et le 20 août. Soit au moins 7 824 décès sur les trois périodes. L'organisme souligne également qu'il est désormais important de "mettre en place des mesures de gestion et de prévention pour diminuer l'impact de la chaleur sur les populations, sans attendre d'observer des impacts sanitaires".

Dans leur lettre ouverte adressée au président de la République et au gouvernement, les organisent précisent : "Nous ne venons pas demander qu'on nous plaigne. Nous venons demander des comptes". Le discours met en avant que les conséquences climatiques touchent, en premier lieu, les personnes âgées, les ménages précaires, les travailleurs exposés à l'extérieur et les personnes sans domicile.

Le mouvement réclame trois ensembles de mesures : un plan d'urgence face aux épisodes extrêmes, un plan d'adaptation et un plan d'atténuation pour réduire les émissions. Ils demandent notamment davantage de lieux frais, une adaptation concernant les écoles, les hôpitaux et EHPAD, la rénovation de logements ou encore plus de moyens pour les secours.

Le collectif demande aussi une taxation accrue des superprofits des entreprises d'énergies fossile et de l'armement, ainsi qu'un "impôt climatique" sur les grandes fortunes. Le mouvement estimant qu'une telle contribution sur les patrimoines les plus importants pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros par an.

Des ONG environnementales et plusieurs syndicats ont rejoint l'appel de ce mouvement. Le Réseau Action Climat soutient notamment la mobilisation, tandis que la CGT, l'Union syndicale Solidaires et la FSU ont appelé leurs adhérents à participer aux marches en mettant en avant la protection des travailleurs face aux fortes chaleurs. Une tentative de relancer un mouvement climat qui s'était essoufflé ces dernières années.

Le ton est très marqué chez la jeunesse liée à ce mouvement. Dans un appel distinct publié avant la manifestation, la branche jeunesse du mouvement revendique son "droit à un avenir" et préfère se définir comme "écolucide" plutôt qu'"ecoanxieuse".

Les organisateurs ne présentent pas ce rassemblement comme une journée isolée. Leur site évoque un "automne de mobilisation", avec d'autres rendez-vous prévus ensuite sur les pesticides, les services publics ou encore pendant la COP31 en novembre à Antalya. Leur objectif affiché est donc de créer des groupes locaux capables de poursuivre la mobilisation après les marches de samedi.