Incendie de la mairie de Limoges : le profil du suspect arrêté intrigue les enquêteurs

Un homme de 40 ans a été interpellé ce mardi 20 octobre, trois jours après l'incendie de l'hôtel de ville de Limoges. Présenté comme un militant d'ultragauche par une source policière, il est soupçonné d'avoir participé à l'attaque.

L'enquête sur l'incendie de la mairie de Limoges connaît une première avancée majeure. Un homme de 40 ans, considéré comme le principal suspect, a été interpellé ce mardi 20 octobre à Val-D'Issoire, en Haute-Vienne, à une cinquantaine de kilomètres de Limoges. L'opération a été menée par les policiers du Raid de Bordeaux, selon les informations du Parisien. L'interpellation a été confirmée par la procureure de la République de Limoges, Émilie Abrantes.

Le suspect, originaire de la Creuse, est décrit par une source policière comme un "activiste d'ultragauche, déjà fiché S". Il serait également connu pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Son identité n'a pas été rendue publique et aucun détail n'a encore été communiqué sur sa participation présumée à l'incendie. Le fait d'être fiché S ne constitue pas une preuve de culpabilité : il s'agit d'un outil de renseignement destiné à signaler certaines personnes aux services de sécurité, rappelle le ministère de l'Intérieur.

L'homme est soupçonné d'être impliqué dans l'incendie volontaire qui a dévasté la mairie de Limoges, en marge de la manifestation contre la vie chère du 17 octobre. Environ 5 000 personnes étaient rassemblées dans la ville, selon les chiffres rapportés par Le Parisien. À la fin du cortège, plusieurs individus ont brisé les vitres de l'hôtel de ville avant de pénétrer dans le bâtiment et d'y déclencher un incendie. Les flammes ont rapidement gagné les étages et la toiture de cet édifice inauguré en 1883. Son campanile, haut de 43 mètres, s'est effondré.

Pourquoi le suspect aurait-il participé à l'incendie de la mairie de Limoges ?

La piste d'une attaque organisée par des militants d'ultragauche est privilégiée par plusieurs responsables locaux. Dès dimanche 18 octobre, Guillaume Guerin, maire de la ville, a accusé les groupes d'avoir préparé l'incendie. "L'ultragauche a organisé la logistique. Ils avaient préparé leur coup, savaient par où entrer", a-t-il affirmé au Monde. L'élu évoque notamment la présence d'individus cagoulés, équipés de mortiers d'artifice et de matériel permettant de pénétrer dans le bâtiment.

Ces accusations ne permettent toutefois pas, à elles seules, d'établir les motivations du suspect arrêté mardi. Aucune revendication de l'incendie n'a suivi l'événement et les enquêteurs n'ont pas précisé s'ils disposaient d'éléments démontrant une volonté de viser spécifiquement la mairie comme symbole de l'autorité publique. L'appartenance du suspect à un groupe organisé, son éventuelle participation à la préparation des faits et les raisons de cette attaque doivent donc encore être établies.

La question d'une éventuelle motivation terroriste est toutefois examinée. La sous-direction anti-terroriste (SDAT) a d'ailleurs été saisie de l'affaire le mardi 20 octobre, après l'interpellation du suspect, selon les informations de l'AFP. Cette surveillance du dossier ne signifie pas qu'une qualification terroriste a été retenue et pour l'heure le parquet national anti-terroriste n'a pas été saisi.

Une enquête ouverte pour destruction en bande organisée, Gérald Darmanin promet une réponse ferme

Le parquet de Limoges a ouvert une enquête en flagrance pour "destruction d'un bien par moyen dangereux en bande organisée". Les investigations ont été confiées à la Division de la criminalité organisée et spécialisée de Limoges. Elles doivent permettre d'identifier les différents participants à l'attaque et de déterminer le rôle de chacun dans le déclenchement de l'incendie.

L'ampleur des destructions est considérable. Selon le préfet de la Haute-Vienne, Maurice Barate, le toit s'est effondré sur les étages inférieurs, à l'exception de la partie ouest du bâtiment, tandis que les deux tiers de la façade ont été mobilisés, rapporte TF1. Des élus et des agents municipaux étaient présents dans le bâtiment lorsque les violences ont commencé, mais aucun d'entre eux n'a été blessé, a précisé le préfet. Le montant des dégâts n'a pas été officiellement chiffré.

Lundi soir sur TF1, Gérald Darmanin a assuré avoir demandé aux procureurs de faire preuve d'une "extrême fermeté" envers les auteurs des violences. Le garde des Sceaux a également affirmé avoir échangé à plusieurs reprises avec Guillaume Guérin pour lui garantir que l'incendie était pris très au sérieux. Le maire réclame de son côté un engagement financier important de l'État pour reconstruire le bâtiment. La ville a dû mettre en place un accueil téléphonique exceptionnel et reporter certaines démarches administratives.