Abdul El-Sayed : Trump écorchait son nom, qui est le premier musulman du Sénat élu aux midterms ?

Cible des attaques de Donald Trump pendant sa campagne des midterms, le démocrate Abdul El-Sayed a remporté la sénatoriale dans le Michigan. Premier musulman élu au Sénat américain, ce médecin s'est offert une sacrée revanche.

"Donald, je sais que tu as du mal avec mon nom. Alors, après que JD aura procédé à ma prestation de serment en janvier, tu pourras simplement m'appeler sénateur". C'est avec ces mots qu'Abdul El-Sayed s'est adressé à Donald Trump, dans la nuit du 3 au 4 novembre, après sa victoire aux midterms dans le Michigan. Devant ses partisans réunis à Détroit, le démocrate de 42 ans a célébré sa victoire au Sénat américain, en répondant aux attaques répétées du président des États-Unis contre son identité.

Abdul El-Sayed a remporté la sénatoriale du Michigan face au républicain Mike Rogers, ancien membre du Congrès soutenu par Donald Trump, selon les projections d'Associated Press. Cette victoire fait de lui le premier musulman élu au Sénat. Un résultat d'autant plus remarqué que le Michigan avait voté pour Donald Trump lors des élections présidentielles de 2016 et de 2024.

La campagne a été marquée par de nombreuses attaques personnelles. Lors d'un meeting dans le Michigan, Donald Trump a notamment qualifié son adversaire démocrate de "djihadiste", l'accusant d'entretenir des liens avec les Frères musulmans. Des accusations rejetées par Abdul El-Sayed et qui ne reposent sur aucune preuve établie. Le président américain s'est également moqué de son nom à plusieurs reprises, renonçant le sentiment actuel de revanche éprouvé par le médecin.

Ancien responsable de santé publique devenu figure de la gauche américaine

Né le 31 octobre 1984 dans le Michigan, de parents immigrés égyptiens, Abdul El-Sayed a d'abord consacré sa carrière à la santé publique. Diplômé en médecine à l'université de Columbia et titulaire d'un doctorat en santé publique à l'université d'Oxford, il a dirigé le département de santé de Détroit de 2015 à 2017, puis celui du comté de Wayne entre 2022 et 2025. Contrairement à ce que peut laisser entendre son titre de médecin, il n'a pas achevé de formation clinique lui permettant d'exercer la médecine de façon indépendante.

Sa carrière politique a commencé par un échec. En 2018, il a tenté de devenir gouverneur du Michigan, mais a perdu la primaire démocrate face à Gretchen Whitmer. Huit ans plus tard, il a remporté l'investiture de son parti pour le Sénat, malgré l'opposition d'une partie de l'establishment démocrate.

Soutenu notamment par Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, il défend un programme économique ancré à gauche, avec une assurance maladie universelle et une limitation de l'influence de grandes entreprises dans la vie politique. Face aux attaques sur sa religion, le candidat a cherché à recentrer le débat sur le coût de la vie. "Mon nom et ma foi ne sont pas la raison pour laquelle vous ne pouvez pas payer votre essence", a-t-il lancé pendant son discours de victoire.

Une première historique au Sénat, malgré des divisions chez les démocrates

L'élection d'Abdul El-Sayed marque une nouvelle étape dans la représentation des musulmans au Congrès américain. En 2006, Keith Ellison avait été le premier musulman élu à la Chambre des représentants, avant son entrée en fonctions en janvier 2007. Près de vingt ans plus tard, Abdul El-Sayed devient le premier musulman élu au Sénat, la chambre haute du Congrès américain, composée de 100 membres.

Cette victoire s'est pourtant dessinée dans un contexte de fortes division. L'organisations pro-israélienne AIPAX a dépensé près de 30 millions de dollars pour s'opposer à sa candidature lors de la primaire démocrate, selon Associated Press. Ses prises de position très critiques envers Israël à Gaza ont également suscité des tensions au sein de son parti. Deux jours avant le scrutin, Haley Stevens, son ancienne adversaire aux primaires, a même annoncé son soutien au républicain Mike Rogers.

Malgré ces oppositions, Abdul El-Sayed a remporté le siège laissé vacant par le démocrate Gary Peters. Il s'est également adressé au vice-président JD Vance lors de son discours, ironisant sur le fait que celui-ci serait amené à lui prêter serment en janvier. Un dernier échange symbolique après plusieurs semaines d'attaques politiques.

La victoire annoncée par les grands médias américains reste soumise à la certification officielle des résultats. Abdul El-Sayed doit prendre ses fonctions le 3 janvier 2027, pour un mandat de six ans au Sénat des États-Unis.