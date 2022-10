Grève à EDF : des effets sur la maintenance de centrales nucléaires ?

Alors que les Français s'inquiètent de possibles coupures de courant cet hiver, le syndicat FNME-CGT a annoncé un mouvement de grève interrompant la maintenance de plusieurs réacteurs nucléaires. Ce mouvement de contestation intervient en support des grévistes des raffineries de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil.

L'hiver s'annonce rude pour les Français. Alors que 25 réacteurs nucléaires français sont actuellement à l'arrêt pour opérations de maintenance, les chantiers de cinq de ces réacteurs peuvent être impactés par une grève. La mise à l'arrêt des travaux complique fortement la production d'électricité prévue cet hiver. Selon les informations de l'agence de presse Reuters, ce mouvement de grève, serait à l'initiative du syndicat Fédération CGT des Mines et de L'Energie. Parmi les sites de maintenance à l'arrêt : la centrale du Bugey qui avait déjà fait grève les 13 et 29 septembre, et le 6 octobre, pour protester contre la faible revalorisation des salaires. Plusieurs sites seront impactés par ce débrayage : le site de Cattenom, mais aussi de Tricastin, Cruas et du Bugey.

D'après France 3, ce mercredi 12 octobre les salariés de la centrale nucléaire de Gravelines ont également voté pour une grève reconductible à partir du 13 octobre. Ce préavis de grève intervient juste avant le début de l'opération de maintenance sur le réacteur quatre qui devait intervenir ce vendredi 14 octobre. Dans des propos rapportés par la chaine de télévision, Franck Redondo secrétaire F.O. du CSE, a déclaré que cette grève pourrait fortement impacter la production d'électricité de cet hiver en région Hauts-de-France. "Chaque jour sans débuter ces travaux de maintenance retarde d'autant le redémarrage du réacteur 4 prévu pour la période entre Noël et l'an" a-t-il expliqué. La revendication des grévistes est simple, est exigée une augmentation d'au moins 5%. Une première grève avait déjà eu lieu dans cette centrale du Nord ce 6 octobre 2022, celle de demain jeudi 13 octobre sera quant à elle reconductible.

Pourquoi y a-t-il un risque de coupure d'électricité cet hiver ?

Pour le gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité (RTE), les probables coupures d'électricité qui pourraient survenir cet hiver sont les conséquences d'une addition de plusieurs facteurs. Pour le RTE, "l'approvisionnement en gaz, la situation énergétique dans les pays européens voisins, l'évolution de la demande, et le rythme de redémarrage des réacteurs nucléaires français." En effet, les réacteurs nucléaires à l'arrêt le sont pour des opérations de maintenance ou suite à des problèmes de corrosion. Facteur supplémentaire, le conflit en Ukraine mené par la Russie impacte fortement les livraisons de gaz russes en Europe. Ces livraisons sont importantes car certaines centrales européennes utilisent du gaz pour faire fonctionner leurs turbines et ainsi produire de l'électricité.

Dans un contexte de tension énergétique si fort, quid des potentielles coupures de courant ? Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la CGT-FNME défend ces actions. Contacté par le site Actu concernant le préavis de grève du 6 octobre, il déclarait agir dans l'intérêt des Français. "L'idée n'est pas de se mettre l'opinion publique à dos, au contraire, nous agissons dans l'intérêt des ménages. Car sans salaires décents, sans la préservation des régimes spéciaux des agents de l'énergie, le métier n'attire pas, et la réalité, c'est que nous manquons de bras. Sans un nombre de travailleurs suffisant, on ne peut pas travailler correctement pour faire en sorte que l'hiver se passe bien."