Maggie Desmarais : après ses accusations, une confrontation avec Norman Thavaud

Au lendemain de la mise en garde à vue du youtubeur Norman Thavaud, accusé de viol et de corruption de mineurs, Maggie Desmarais, une des plaignantes, doit se confronter au vidéaste ce mardi 6 décembre.

[Mis à jour le 6 décembre 2022 à 9h05] Le combat de Maggie Desmarais mis en lumière. La jeune femme québécoise est l'une des six plaignantes ayant dénoncé le comportement du youtubeur Norman Thavaud. Le vidéaste plus connu sous le pseudonyme "Norman fait des vidéos" a été placé en garde à vue le lundi 5 décembre 2022 dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour corruption de mineurs et viol par le parquet de Paris. Et ce mardi 6 décembre, l'homme de 35 va être confronté à Maggie Desmarais, la seule femme à avoir témoigné publiquement contre lui. La plaignante a fait le voyage depuis le Canada, selon Libération, motivée à l'idée de se retrouver face à celui qu'elle accuse d'avoir exercé une emprise psychologique sur elle et d'obtenir réparation. "Je veux qu'il assume ce qu'il a fait", expliquait déjà Maggie Desmarais auprès du média franco-québécois Urbania en 2021. C'est d'ailleurs à l'occasion d'une interview-fleuve accordée au média en ligne que la jeune femme avait relaté sa version des faits. "J'étais jeune, je l'admirais, je suis tombée facilement dans le panneau", avait-elle confiait après avoir accusé Norman Thavaud de l'avoir manipulée pour obtenir d'elle "des photos et vidéos à caractère sexuel". "J'ai réalisé que ce n'était pas sain ni normal. Mais ça m'a pris un moment avant de comprendre que c'était problématique comme relation. J'avais confiance en Norman, à l'époque".

Qui est Maggie Desmarais, accusatrice de Norman Thavaud ?

Maggie Desmarais avait alerté de la situation dès le 8 juillet 2020 via son compte Instagram. En avril 2021, auprès d'Urbania, elle était revenue sur sa plainte. "Je ne m'attends pas à grand-chose de la justice, ce ne serait pas la première fois qu'un agresseur serait acquitté", estimait-elle. "Je sais qu'il y a des failles dans le système judiciaire. Mais j'ai quand même porté plainte, par principe. Et puis, je veux que Norman assume enfin ce qu'il a fait", confiait-elle encore, avant de revenir sur sa relation virtuelle avec le YouTubeur.

"Je crois que la relation de confiance qui se crée, avant même que tu parles avec ton YouTubeur préféré, est déjà là parce que tu le vois chez lui dans ses vidéos, t'as l'impression de le connaître, et que c'est une bonne personne. Je pense que c'est pour ça que je lui faisais une confiance quasi aveugle", expliquait-elle.

Cette jeune femme québécoise, âgée de 16 ans au moment où elle dit avoir été victime du vidéaste, s'était ainsi décrite comme une "fan" du YouTubeur à l'époque. Ce dernier, alors âgé de 30 ans, aurait, selon sa version, abusé de la situation pour obtenir "des photos et vidéos à caractère sexuel, envoyées par Snapchat, et exercé une emprise psychologique en 2018". La jeune femme avait décidé de porter plainte à l'été 2020 au Canada pour "leurre d'enfant" et "exploitation sexuelle sur mineur", l'équivalent en France du dépôt de plainte pour corruption de mineur, a révélé le média de Montréal Urbania.

Des photos intimes demandées

Maggie Desmarais, interviewée en avril 2021 par ce même média, avait indiqué que le YouTubeur était "insistant" avant "de devenir de plus en plus demandant" dans leurs échanges. La relation virtuelle a duré neuf mois, avait ajouté la jeune femme. Urbania déclarait, pour sa part, avoir obtenu des preuves que le YouTubeur avait réclamé des photos intimes de Maggie Desmarais, mais que ce dernier en aurait également envoyées. Norman Thavaud avait reconnu auprès du média avoir dialogué avec l'adolescente, mais avait réfuté les autres accusations.

À la suite d'une enquête de plusieurs mois par la Brigade de protection des mineurs (BPM) en France, la jeune Québécoise a donc été convoquée en France pour une confrontation avec Norman Thavaud, qui devrait avoir lieu ce mardi 6 décembre, selon Libération. Le média français a également dévoilé que cinq "autres potentielles victimes" auraient déjà été interrogées par la justice, pour des accusations de viol. La plaignante a, quant à elle, confirmé à l'AFP, ce lundi 5 décembre, être en France pour être confrontée à Norman devant les enquêteurs de la BPM ce mardi 6 décembre.

Le témoignage de Maggie sur Instagram

Maggie Desmarais n'a pas attendu les médias pour accuser Norman Thavaud d'avoir eu des comportements ou des mots inappropriés et de l'avoir manipulée. Sur son profil Instagram, la jeune québécoise a archivé tous ses posts concernant le vidéaste accusé de corruption de mineurs et de viols dans un dossier mis en avant et intitulé "NORMAN". La plaignante explique dans ces publications avoir enregistré certains des messages et des photos envoyés par le youtubeur et en publie quelques-unes en guise de preuves dans l'espoir de faire taire ses détracteurs. La québécoise ajoute détenir d'autres "preuves [...] compromettantes" mais "trop explicites pour être partagées" et qu'elle préfère réserver à la police ou aux enquêteurs chargés de l'affaire.

Sur le réseau social Maggie Desmarais a aussi informé ses abonnées de son dépôt de plainte et publié certains des témoignages d'autres jeunes gens évoquant et parfois se plaignant du même vidéaste. Sur plusieurs mois, la jeune femme a alimenté ce dossier par des prises de paroles sur le sujet jusqu'au lundi 5 décembre et le partage de l'information de Libération et de nombreux autres articles sur le sujet.