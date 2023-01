Grève de l'hôpital : vers une mobilisation "illimitée"

Le secteur de la santé est en pleine crise. Après les médecins, le syndicat FO-Santé a lancé un préavis de grève "illimitée" à l'hôpital à partir de ce mardi 10 janvier.

Le personnel soignant des hôpitaux publics va rejoindre le mouvement contestataire de leurs collègues médecins libéraux. Le syndicat FO-Santé, arrivé en deuxième position des élections syndicales, a déposé un prévis de grève qui sera effectif mardi 10 janvier 2023 dès minuit. Le syndicat justifie cette grève "illimitée" dénonçant des "conditions de travail inacceptables subies par l'ensemble des agents de la fonction publique, mais également et surtout pour obtenir un changement radical de politique de santé".

Bousculé depuis des années le secteur de santé français est particulièrement mis sous pression cet hiver face à la triple épidémie de grippe, de Covid-19 et de bronchiolite qui touche la France. Parmi les revendications du syndicat hospitalier, le recrutement de près de "200 000 agents dans les secteurs sanitaire, social et médico-social". Le communiqué de FO-Santé fait état d'agents hospitaliers "débordés" et "épuisés". Une situation "dramatique" auquel le gouvernement va vite devoir remédier pour éviter une immobilisation du système de santé.

Des annonces d'Emmanuel Macron

En déplacement ce vendredi matin au Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonne, le président de la République va présenter ses vœux aux soignants. Selon Europe 1. Emmanuel Macron ne devrait pas se contenter d'un discours de soutient mais aussi dévoiler des mesures "importantes" pour soutenir le domaine de la santé. Le chef de l'État pourrait révéler une partie du plan santé prévu par François Braun, ministre de la Santé et des Solidarités.

Le 23 octobre 2022, le ministre avait déjà annoncé une enveloppe de 150 millions d'euros pour "les services en tension de l'hôpital", notamment en pédiatrie, service alors confronté à l'envolée des cas de bronchiolite. Un an plus tôt, après le Ségur de la santé, le gouvernement avait annoncé un investissement de 19 milliards d'euros mobilisés sur plusieurs années dans le secteur médical hospitalier mais aussi médico-social, que ce soit dans le domaine public ou privé.