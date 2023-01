Dispute entre le prince William et Harry : bagarre, excuses... Que s'est-il vraiment passé ?

Le prince Harry publie le livre "Le Suppléant" dans lequel il décrit une violente dispute survenue entre lui et son frère, qui l'aurait poussé au sol.

Après la diffusion controversée du documentaire "Harry & Meghan" sur Netflix en décembre 2022, ce sont désormais les mémoires du prince Harry "Le Suppléant" (édition Fayard, 26,50e) qui font polémique. Le livre publié ce mardi 10 janvier est très commenté, certains médias ont déjà pu obtenir une copie et dévoilant des extraits chocs. Parmi les indiscrétions révélées par le prince Harry, est relatée une violente dispute survenue entre les deux frères, Harry et William.

Selon l'ouvrage, une altercation entre avec le prince William et Harry, serait survenue à Londres en 2019. Le quotidien britannique a rapporté que William aurait qualifié l'épouse du duc de Sussex, Meghan, comme étant une personne "agressive" et "impolie". Des propos qui auraient poussé Harry à qualifier son frère de "perroquet de la presse". Selon le récit du cadet, William n'aurait à cet instant pas su garder son calme et aurait attrapé son frère "par le col", "arraché son collier et [l'aurait] jeté à terre". Harry écrit avoir "atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous [son] dos", les morceaux lui causant des "éraflures et des bleus". Le mari de Meghan Markle précise qu'après son geste violent, William se serait "excusé".

La relation d'Harry et Meghan en cause

Dans des propos relayés par ITV, dans le cadre d'une interview promotionnelle ce dimanche 8 janvier, le prince Harry a donné plus de détails sur cette violente dispute. Il a indiqué avoir vu "l'extrême colère" qui se dégageait de son frère précisant au passage qu'il pensait que William voulait être "frappé en retour". Le même jour sur la chaîne américaine CBS, le prince a donné plus de détails sur cette dispute. Lors de l'émission 60 minutes, il a dévoilé que pour lui, l'énervement de son frère William était dû à "une accumulation de frustration". Le mari de Meghan pointe la responsabilité de la presse dans les tensions qui l'ont éloigné de son frère. Pour Harry, son frère "consommait beaucoup de presse à sensation" à cette époque, ce qui aurait causé un énervement du fait de sa relation avec Meghan.

Autre élément révélé par le livre, Harry n'aurait pas voulu évoquer cette dispute avec Meghan pour "la protéger", mais elle a découvert cette vive altercation en remarquant les marques sur le dos d'Harry, selon les informations du Guardian. La duchesse de Sussex aurait alors ressenti "de la tristesse" et non pas de la colère, selon ses dires.

Une autre dispute en 2021

The Sun, tabloïd britannique connu outre-manche pour ses indélicatesses, a également pu obtenir une copie du livre "Le Suppléant" en avant première révélant qu'une autre dispute a eu lieu entre les frères mais cette fois ci en 2021. Celle-ci serait survenue dans les jardins de Frogmore Cottage, résidence anglaise appartenant à Harry. Selon le média britannique, lors d'une ballades dans ces jardins, les enfants du roi Charles III auraient évoqué la fameuse interview d'Harry et Meghan avec Oprah Winfrey en 2021. Le prince William se serait alors énervé et "vraiment furieux" lui aurait scandé : "Tu n'es jamais venu nous en parler, tu n'es jamais venu m'en parler". Ainsi, le prince de Galles aurait attrapé le t-shirt" a deux reprises, et intimé que cette situation le rendait "malade" mais qu'il ne voulait que "son bonheur". "Écoute-moi, Harold, écoute ! Je t'aime, je veux que tu sois heureux !", aurait-il lancé. Harry aurait alors répondu : "Je t'aime aussi… Mais ton obstination est extraordinaire !"