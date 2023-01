Panne Orange : impossible de joindre le 15, le 18 et 112

Orange a annoncé que les appels vers les numéros d'urgences (15,18 et 112) devaient être "réitérés" suite à des "perturbations" sur le réseau. La panne aurait été réparée a prévenu l'opérateur.

L'opérateur a prévenu que des "perturbations" avait entrainé des difficultés pour joindre les numéros d'urgences le 17 janvier, Orange s'est "excusé pour la gêne occasionnée" via Twitter et a indiqué que "l'acheminement des numéros d'urgence est de nouveau opérationnel".

Pourtant, toujours sur le réseau social, l'opérateur annonçait quelques minutes plus tôt que n'était pas joignable le SAMU, les pompiers ou le numéro d'appel européen. "Les appels fixe et mobile vers les services d'urgence (15, 18, 112) sont fortement perturbés partout en France. Nous invitons les personnes qui souhaitent joindre les services de secours à réitérer leurs appels" a annoncé l'opérateur français. Dans un second tweet, l'entreprise a prévenu que "toutes les équipes d'Orange sont pleinement mobilisées pour rétablir les services dans les plus brefs délais."

Une dizaine de départements sont frappés par ces perturbations a prévenu France 3. Comme l'indique le média En Eure-et-Loir, des "pannes aléatoires d'acheminement" ont été recensées en appelant le 18, le 112 et le 15. Des difficultés ont aussi été constatées en Loir-et-Cher en appelant le 18 et le 112. Au total une dizaine de départements seraient frappé a confirmé le ministère de l'Intérieur.

Une précédente panne en juin 2021

Pour le moment, Orange n'a pas communiqué sur l'ampleur des perturbations et sur leurs origines. Ce n'est pourtant pas la première fois que l'opérateur connait une panne sur son réseau impactant les appels d'urgences. Le 2 juin 2021, une panne avait affecté tout le territoire pendant plusieurs heures, nombreux usagers n'avaient pu contacter les numéros d'urgence dont le 15, le 17 et le 18. Le dysfonctionnement de l'équipement avait été causé par une manipulation de l'opérateur causant un bug technique.