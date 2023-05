Que ressent-on lorsque l'on meurt ? Un effet sur "la conscience" identifié par des chercheurs

Des chercheurs de l'université du Michigan ont publié une étude sur ces phénomènes ressentis juste avant de mourir. Ils tentent d'expliquer l'activité du cerveau humain grâce à des examens menés sur des personnes mourant de crise cardiaque.

Les témoignages sont souvent identiques : on voit défiler sa vie devant ses yeux, on aperçoit une lumière au bout du tunnel ou on se sent flotter au-dessus de son propre corps. Ces sensations reviennent régulièrement dans la bouche de personnes ayant frôlé la mort. Face à ce constat, une équipe de l'université du Michigan s'est relevé le défi de trouver une explication scientifique.

Leur méthode a été d'analyser l'activité cérébrale de patients mourants par des électroencéphalogrammes. Ce n'est pas une première médicale, mais ses résultats, parus dans dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) lundi, le sont. Ces personnes étaient plongées dans le coma sans aucune chance de réveil selon leurs médecins.

Des crises cardiaques à l'origine de l'avancée scientifique

Au moment du débranchement, deux patients ont vu leur rythme cardiaque s'accélérer. Le cerveau a alors développé un pic d'ondes gamma : elles sont produites par le cortex cérébral et sont typiques de l'état d'éveil conscient selon Stéphane Charpier, professeur de neurosciences à Sorbonne Université, pour la RTS. Cela a déjà été confirmé par de précédentes études, mais là, les chercheurs ont pu identifier plus précisément la zone en question qui est associée à "la conscience".

Pour l'auteure principale de l'étude, Jimo Borjigin, cela permet de tirer quelques enseignements : "Si cette partie du cerveau est stimulée, cela signifie que le patient voit quelque chose, peut entendre quelque chose et peut potentiellement ressentir des sensations extérieures à son corps."

Le faible nombre de personnes analysées, quatre, ne permet pas d'apporter une réponse très solide et de dégager des hypothèses robustes. Mais cela aiguille davantage les prochaines études. De plus, les patients sont donc décédés, ce qui empêche de savoir si ils ont bien vu ou ressenti de visions lors de leur arrêt cardiaque.