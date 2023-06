Suicide de Lindsay : que risque le directeur de l'école où elle était harcelée ?

Après la mise en examen de cinq personnes dont quatre mineurs pour harcèlement scolaire, la question de la responsabilité du collège de Lindsay se pose. Cette jeune fille de 13 ans s'est suicidée après avoir subi durant des mois un enfer dans son établissement scolaire.

Le 12 mai dernier, Lindsay, une collégienne de 13 ans mettait fin à ses jours après des mois d'harcèlement scolaire. Trois semaines après , Betty, sa mère, s'est exprimée lors d'une conférence de presse : "Si aujourd'hui, on avait été aidés, si on avait été soutenus, je pense que ma fille, j'en suis même sûre, serait encore parmi nous." Elle a notamment pointé "l'inaction" du collège de sa fille et de l'Éducation nationale.

Le directeur du collège Bracke-Desrousseau de Vendin-le-Vieil peut être accusé de manquement à l'obligation de surveillance. Les parents de Lindsay peuvent pointer une carence dans l'organisation du système de surveillance et un défaut de vigilance. Betty est en colère contre ce directeur, et pointe ce qu'elle décrie comme de la négligence : "Lindsay a un moment était au collège, elle demandait de l'aide au directeur, il lui a clairement dit 'tu m'embêtes avec tes bêtises, ça reste entre vous, on a autre chose à faire", a-t-elle indiqué.

Selon le décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, celui-ci "veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable." Dans ce drame, la mère de Lindsay a déploré, selon elle "aucun soutien ni avant, ni pendant, ni après." Le directeur du collège est exposé à une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende selon l'article 434-3 du Code pénal.

Des plaintes contre le directeur de l'établissement

Quatre plaintes "contre ceux qui connaissaient la détresse de Lindsay et qui n'ont rien fait" ont été annoncées par la famille. Elles visent le directeur de ce collège, l'académie de Lille, Facebook France, Instagram France et les policiers qui ont reçu les témoignages de Lindsay. Si un procès s'ouvre ensuite, la justice devra établir si un ou des membres du personnel éducatif auraient pu empêcher ces violences contre Lindsay, mais qu'ils n'ont rien fait.

Pap Ndiaye a été tancé par Pierre Debuisson, avocat de la famille de Lindsay, lors de la conférence de presse de la famille : "Il est inconcevable que le ministre de l'Éducation nationale préfère le 24 mai, 12 jours après la mort de Lindsay, récompensé 12 élèves d'un collège de Paris pour la lutte contre le harcèlement scolaire, mais ne pas prendre le soin d'appeler les parents de Lindsay."

Sur Neoprofs, un réseau social d'enseignants, un sujet "Harcèlement scolaire, quelle est notre responsabilité ?" est apparu suite au suicide de Lindsay. L'utilisateur Maju témoigne : "Je rappelle que l'un des objectifs du programme Phare, c'était d'avoir dans chaque établissement des personnels formés et un protocole clair. On en est loin."

Le "3020", "Non au harcèlement", est le numéro national à joindre pour signaler une situation de harcèlement scolaire. La personne ou ses proches peuvent appeler gratuitement ce numéro d'écoute et de prise en charge, accessible du lundi au vendredi, saufs jours fériés, de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.