Hôpital de Remiremont : des morts "opaques", 12 plaintes déposées

L'hôpital de Remiremont, dans les Vosges, est visé par de multiples plaintes pour des accusations de négligences. 12 plaintes ont été déposées depuis mai 2022, dont 8 pour homicides involontaires.

Douze plaintes depuis mai 2022. Voici le bilan de l'hôpital de Remiremont (Vosges), acculé par des accusations de négligences. Selon Franceinfo, huit informations judiciaires sont actuellement ouvertes. Les histoires semblent assez similaires selon le récit de Nancy Risacher, l'avocate de 11 plaignants auprès de RMC : "les personnes sont venues me voir parce qu'elles ont perdu des proches dans des circonstances assez opaques et elles n'ont pas eu ni d'informations, ni de respect, ni de dialogue". Huit plaintes pour homicide involontaire et deux pour recherches de causes de la mort ont notamment été déposées.

La communication de l'hôpital critiquée par les plaignants

La communication de l'établissement hospitalier cristallise les critiques. Les témoignages s'accordent sur l'impossibilité d'accéder aux dossiers médicaux. Un plaignant a témoigné auprès de Franceinfo. Selon lui, "l'hôpital refuse de lui transmettre le dossier médical de sa mère décédée depuis deux ans", ce qui l'a poussé à porter plainte. Contactés, ni le directeur de l'hôpital de Remiremont, ni l'avocat de l'établissement n'ont donné suite aux sollicitations.

Un autre a confié à RMC avoir appris au bout d'un an les circonstances du décès de sa mère. Hospitalisée durant trois semaines pour deux côtes cassées, cette octogénaire est morte subitement en juillet 2021. Puis, en 2022, Paul, le fils, a "reçu de la part de l'hôpital de Remiremont, la lettre qui était destinée à son médecin traitant. 'J'ai le regret de vous informer que votre patiente est décédée d'un choc septique dû à une bactérie nommée Echerichiacoli (E-Coli)'". Malgré ses demandes répétées, l'hôpital de Remiremont n'aurait jamais accepté de transmettre le dossier médical de cette patiente. L'établissement médical n'a pas souhaité répondre aux différentes sollicitations médiatiques.