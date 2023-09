Bientôt des cours d'empathie à l'école ? En quoi cela consiste-t-il ?

Le gouvernement a imaginé un plan interministériel contre le harcèlement à l'école. Parmi les mesures, des cours d'empathie inspirés du modèle danois "Fri for Mobberi".

Annoncé suite au suicide de Lindsay, une enfant de 13 ans, un plan interministériel contre le harcèlement à l'école doit être présenté par le gouvernement ce mercredi 27 septembre. La volonté de développer des cours d'empathie devrait figurer au programme parmi les mesures annoncées par Elisabeth Borne.

Un essai test est mené depuis 2022 en Ile-de-France. Une trentaine d'écoles maternelles franciliennes ont adopté cette mesure pour lutter contre le harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est même rendu au Danemark la semaine dernière pour suivre la méthode danoise dans ce domaine.

L'exemple danois

Le royaume scandinave a développé un modèle de cours d'empathie depuis une vingtaine d'années. Il se nomme "Fri for Mobberi" (liberté du harcèlement). Selon 20 Minutes, "elle s'adresse à des enfants de 0 à 9 ans et est dispensée dans 60% des écoles maternelles et 45% des écoles élémentaires". Le but de ce cours est de sensibiliser les élèves à la parole de l'autre.

Concrètement, les cours d'empathie se révèlent être des ateliers où les écoliers expérimentent des situations comportementales sous forme de jeux. "Il est essentiel que les adultes soient présents pour guider les enfants et leur montrer quelle stratégie adopter dans des situations qui pourraient dégénérer", a expliqué au Monde Charlotte Helbo Lund, une conseillère auprès des écoles danoises spécialisée dans le harcèlement.

Au Danemark, le harcèlement scolaire a connu une baisse significative en vingt-cinq ans selon le Monde. En 1998, un tiers des élèves âgés de 11 ans et un cinquième de ceux âgés de 15 ans déclaraient en être victimes. En 2020, ce chiffre était passé à moins d'un sur dix. De même, le nombre d'élèves qui admettent harceler d'autres enfants a chuté de près de la moitié, passant de 50% à 3%.

Les cours d'empathie en France

En quoi consisterait ce cours d'empathie ? Les professeurs français seraient formés durant 6 heures avant de mener un programme de cours d'empathie. Ils auraient ensuite un panel d'ateliers à disposition. Ces ateliers sont conçus pour aider les élèves à développer leur capacité à comprendre et à se connecter aux autres.

"Le but étant de les faire discuter sur des situations du quotidien pour qu'ils trouvent eux-mêmes la solution à un problème et qu'ils regardent le monde avec les yeux de quelqu'un d'autre", a raconté Margot Neuvialle, coordinatrice "Vivre ensemble-Fri for Mobberi" pour la Ligue de l'Enseignement à 20 Minutes.

Un autre jeu est régulièrement proposé : des posters représentant des émotions (la colère, la tristesse, la joie, la peur…) sont affichés. Le professeur évoque ensuite une situation telle que : "Hector prend le ballon à Maya" et demande aux enfants de se positionner devant le poster représentant l'émotion vécue par Maya dans cette situation.

"Or, on constate que les enfants ne se placent pas devant le même poster. C'est une manière pour eux de se rendre compte que tout le monde ne réagit pas de la même manière aux évènements", a commenté Margot Neuvialle. Cet atelier permet aux élèves de comprendre que chacun réagit différemment aux événements.

En France, l'éducation nationale estime qu'un élève sur dix est touché par des violences verbales ou physiques dans le cadre scolaire. Cela fait entre 800 000 et 1 000 000 élèves par an selon un rapport d'information du Sénat de 2021.