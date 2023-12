Le chien de Tintin est en voie d'extinction et c'est à cause de notre paresse

Rendu célèbre par les fameuses bandes dessinées des aventures de Tintin, le fox-terrier à poil dur pourrait ne plus exister prochainement.

La célèbre bande dessinée d'Hergé, Les Aventures de Tintin, a été un grand succès dès sa sortie en 1929. Les 23 numéros (le 24e n'ayant jamais été achevé) sont encore des succès littéraires au XXIe siècle. La BD s'est ensuite déclinée en série télévisée de 39 épisodes à partir de 1992, puis en films dès les années 1960, jusqu'au dernier plus récent sorti en 2011. Les fameux personnages de la série, comme le Capitaine Haddock, le professeur Tournesol ou encore les enquêteurs Dupont et Dupond, sont des références incontournables partagées par les générations.

Mais pour les adeptes de l'oeuvre de Hergé, il ne fait aucun doute que le meilleur ami de Tintin n'est autre que son chien Milou, un fox-terrier à poil dur blanc, à l'instinct très développé, qui vient souvent en aide à son ami journaliste. La bande dessinée a largement participé à la popularité et même à la diffusion de cette race, très recherchée par ceux qui voulaient adopter un chien dans les années 1950 et 1960.

D'ailleurs, le fox-terrier à poil dur était la race de chien chouchoute de certaines stars comme Clint Eastwood. Albert Einstein avait aussi semble-t-il un penchant pour ces chiens. Le Daily Mail précise à cet égard que le fox-terrier à poil dur était déjà apprécié de la famille royale d'Angleterre bien avant Tintin, pour ses qualités de chasseur, notamment à l'époque du roi Edouard VII et de la Reine Victoria. Cette race était traditionnellement utilisée pour la chasse au renard au Royaume-Uni.

Cette époque de gloire est néanmoins révolue. Le Kennel Club, la plus grande association canine du Royaume-Uni, âgée de 150 ans et dévouée à la santé et au bien-être des chiens, révèle que la popularité du fox-terrier a considérablement baissé. Le nombre d'adoptions de ces animaux aurait drastiquement baissé, une estimation donnée par le journal britannique fait état d'une chute de 94% du nombre de ces chiens dans les foyers depuis 1947. Bill Lambert, porte-parole du Kennel Club, explique ainsi au Daily Mail : "La culture populaire, les célébrités et l'influence des réseaux sociaux peuvent être déterminantes dans la popularité des races de chiens".

Ce à quoi il ajoute : "Alors qu'à une époque, le fox-terrier était le favori de la royauté à et a été rendu populaire par le personnage de Milou présent dans les BD ou à la télévision, le public d'aujourd'hui n'a plus vraiment de lien affectif avec cette race de chien qui a un peu disparu des médias". M. Lambert précise aussi que le changement de style de vie a sans doute participé à la réduction du nombre d'adoptions.

Mais la vraie raison qui pourrait conduire à l'extinction de la race est peut être ailleurs. Le fox-terrier à poil dur est une race qui demande un toilettage rigoureux et régulier afin de conserver l'impeccabilité de son pelage. Il se peut que ces soins rigoureux aient considérablement découragé les amateurs de la race au fil du temps. C'est donc un comble : cette race pourrait disparaitre à cause de notre paresse, s'occuper de ce chien demandant beaucoup d'investissement et de temps. Le coût financer pour l'obtenir rentre évidemment, lui aussi, dans la balance.