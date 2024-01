Aux européennes, bataille pour le leadership à gauche entre Toussaint et Glucksmann

Les listes d'EELV et de Place Publique se disputent la troisième place dans les sondages des élections européennes. Un enjeu réel pour une gauche en pleine recomposition.

Loin derrière les listes du RN et de Renaissance, la gauche semble devoir se résoudre à jouer la troisième place aux européennes, à en croire les sondages. Tandis que le parti présidentiel et son éternel ennemis installent leur match dans les esprits, la bataille reste de taille pour les autres. A gauche, celui ou celle qui saura hisser sa liste sur la troisième marche marquera des points dans la recomposition post-Nupes et post-Mélenchon.

Deux listes au coude-à-coude

Pour l'heure, deux listes se disputent la troisième place dans les sondages : celle de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste et Place publique, et celle de Marie Toussaint, soutenue par EELV et le pôle écologiste. Un sondage de YouGov dévoilé le 18 janvier donne la liste écologiste à 9%, devant celle des socialistes, à 8%. La France insoumise, qui n'a toujours pas désigné sa tête de liste, figure seulement en sixième position avec 7% d'intentions de vote.

Cependant, un autre sondage par Harris Interactive, paru dans le même temps, inverse la tendance entre écologistes et socialistes : la liste de Glucksmann est créditée de 11% et celle de Toussaint de seulement 8%, au coude-à-coude avec LR. Aucun des deux candidats de la gauche ne peut donc encore crier victoire.

Qui créera la surprise ?

Raphaël Glucksmann part avec l'avantage d'avoir déjà été tête de liste en 2019. Hyperactif sur les réseaux sociaux, l'eurodéputé a su faire parler de son mandat européen et mobiliser de jeunes militants sur de nombreuses batailles, en tête desquelles sa campagne contre le génocide des Ouïghours en Chine. Il espère bien être "la grande surprise" de ces élections européennes.

Mais les surprises, le camp de Marie Toussaint sait aussi en faire. En 2019, la liste écologiste menée par Yannick Jadot, sur laquelle figurait déjà Toussaint, avait récolté 13,5% des intentions de vote, prenant la troisième position derrière... le RN et les macronistes. Depuis, EELV rêve de répéter l'exploit.