Que mangent les grands chefs cuisiniers chez eux ? Voici leurs recettes faciles du quotidien

Voici ce que mangent réellement les chefs cuisiniers, une fois rentrés chez eux, après le service dans leur restaurant. On vous donne 4 recettes que tout le monde peut faire.

Vous vous êtes sûrement déjà demandé ce que mangeaient les chefs cuisiniers chez eux. Tous les jours, ils régalent les papilles de leurs convives, mais ont-ils réellement la motivation pour faire perdurer l'excellence à la maison ? Figurez-vous que oui, à un détail près. C'est la simplicité.

Pour Phil Wood, chef chez Saltine au nord de Londres, une recette basée autour d'une simple cuisse de poulet peut faire un tabac ! "Commencez avec une base de céleri, d'oignons et de carottes, puis faites un roux et épaississez-le avec de la pâte de tomate et du bouillon" confie-t-il au Guardian. Vous n'avez plus qu'à faire dorer les cuisses de poulet, couvrir, puis enfourner pendant 40 minutes. Découvrez, laissez cuire encore une demi-heure et le tour est joué !

Mais ce n'est pas tout. Pour varier les plaisirs, à l'est de Londres, Mitchell Damota du restaurant Dalla met lui en avant la cuisine dans un seul récipient. Plus pratique, économique et rapide, c'est à n'en pas douter un format idéal lorsqu'un restaurateur est de retour à la maison. Il met notamment en avant une recette de pâtes aux lentilles, "ses préférées". Pour cela, faites revenir les lentilles avec les légumes de votre choix, ajoutez de la tomate et un peu de parmesan. Lorsque vos lentilles ont terminé de cuire et sont bien tendres, c'est au tour des pâtes d'entrer en jeu, des spaghettis conviennent parfaitement. Une recette "prête en 25 minutes" selon lui. Une variante aussi alléchante aux brocolis existe et permet également de se régaler.

Le chef de Koya, Shako Oda, toujours à Londres partage également une de ses recettes favorites du quotidien. Lui "mange beaucoup de nouilles à la maison". Alors, la stratégie est toujours la même : préparer une sauce simple qui ne nécessite pas de chaleur et la verser sur les pâtes de votre choix. "Hachez la ciboulette, les oignons nouveaux, le gingembre, puis ajoutez la sauce soja, le sucre, un peu de vinaigre de riz et de miel" pour assaisonner votre plat. Et voilà, le tour est joué !

Enfin, c'est un incontournable que le chef et restaurateur Tom Kerridge tenait à mettre en avant dans les colonnes du Guardian : l'omelette. Rapides, délicieuses, et personnalisables, elles sont "une excellente façon de combiner tous ces éléments du réfrigérateur : des restes de jambon, un peu de fromage râpé, un peu de poivrons et de tomate" indique-t-il. Toujours autour de l'oeuf, la fondatrice de Mambow dans la capitale anglaise conseille d'agrémenter un riz au jasmin plutôt classique avec un oeuf, encore une fois. Pour la préparation de ce riz, plongez le dans un cuiseur à riz avec 50% de lait de coco, et 50% d'eau, des feuilles de pandan (une plante aromatique tropicale très connue en Asie du Sud-Est) et du sel. Pour la garniture, des anchois et des cacahuètes frites avec des feuilles de citron vert et de la citronnelle feront l'affaire. Ponctuez cette recette avec un oeuf sur le dessus. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous régaler.