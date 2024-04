Cette légende sur la mort de Cléopâtre est enfin expliquée

On se représente souvent Cléopâtre d'une manière erronée, notamment sur les derniers instants de sa vie. On sait aujourd'hui pourquoi.

Depuis des millénaires, les mythes ont fourni une inspiration constante aux artistes, qui ont transformé les moments les plus passionnants et les plus cruciaux des hommes et des femmes historiques en peintures ou en sculptures. Mais, comme les traducteurs, ces artistes ont souvent exagéré et manipulé les récits, perpétuant notamment l'idée selon laquelle les hommes seraient les héros et les femmes des trophées.

Célèbre pour sa vie amoureuse tumultueuse, la reine d'Egypte Cléopâtre est traditionnellement représentée en train de se suicider en se laissant mordre par un serpent, après avoir découvert la mort du consul romain Marc Antoine. Presque invariablement, Cléopâtre est représentée belle et nue, tenant un serpent ou un cobra dans la main. Très peu d'artistes sont allés à contre courant. Le seul contre-exemple avant le XXe siècle est celui d'Angelica Kauffmann, peintre et portraitiste suisse du XVIIIe, qui a décidé de faire revivre le monde antique et ses protagonistes dans une perspective positive vis-à-vis des personnages féminins. Un point de vue presque inconnu dans l'histoire : par défaut et jusque-là, les femmes étaient davantage représentées comme des objets sexuels que comme des êtres humains.

Une représentation classique de la mort de Cléopâtre.

Prenons les oeuvres phares représentant Cléopâtre : en 1874, Jean-André Rixens décidait de la représenter nue sur son lit de mort. En 1882, Girolamo Masini, lui, sculptait une reine à l'opulente poitrine. Elle est une nouvelle fois représentée à demi nue par Gustave Moreau en 1887. "A la fin du XIXe siècle, l'"égyptoma­nie" et les mythes qui la constitue sont largement répandus dans le pays, et font sensation lors des expositions universelles de 1878, 1889 et 1900. Le pavillon de l'Egypte est de loin le plus visité", peut-on lire dans Géo.

Mais alors, pourquoi Cléopâtre est-elle majoritairement représentée nue lors de ses derniers instants ? Cette légende a une explication. En réalité, cela est grandement lié aux codes de l'époque à laquelle elle a été le plus peinte ou représentée. Des siècles de peintures et de sculptures la prenant pour modèle ont changé son image pour construire celle que nous en avons aujourd'hui.

Certains experts évoquent aussi une tentative d'érotisation de sa mort, d'autres pensent que cela permettait de mettre en avant symboliquement son pouvoir et sa sexualité. Enfin, certains historiens de l'art pensent qu'il s'agit d'un moyen de la distinguer des autres personnages historiques, davantage vêtus sur les oeuvres. Autre élément d'explication : la reine est représentée nue sur de nombreuses statues, une représentation conventionnelle répétée tout au long de l'histoire égyptienne. "Dans les représentations faites par les Romains, Cléopâtre n'est généralement pas représentée nue ou semi-nue comme dans les représentations égyptiennes", explique Halyna Romanivna Didycka, enseignante en philosophie, français, espagnol et latin à l'Université d'État Wayne State dans le Michigan spécialisée dans le secteur historique dans Géo. Une question d'époque donc.