Savoie : 1 500 personnes hébergées pour la nuit après un éboulement qui bloque la circulation

L'éboulement survenu samedi matin sur la RN90 a bloqué des centaines d'automobilistes. Certains ont même dû passer la nuit dans des hébergements d'urgence.

Trois pierres, pour un total de 50 m³, sont tombées sur la RN90, samedi 1er février dans la matinée. Aucune victime n'est à déplorer, bien qu'une automobiliste ait été légèrement blessée. Cet éboulement a totalement bloqué la circulation dans le sens de la montée, menant aux stations de ski des 3 Vallées, Tignes, Val d'Isère, La Plagne, Les Arcs et La Rosière. La circulation a été rétablie en début d'après-midi via un tunnel habituellement réservé à la descente. Mais cela n'a pas suffi à libérer suffisamment le trafic et plusieurs kilomètres d'embouteillages ont été enregistrés. Pour ne pas passer la nuit dans leur voiture, des automobilistes ont dû se diriger vers des hébergements d'urgence mis à disposition par la préfecture de Savoie. Des gymnases ont été mis à disposition et environ 1 500 personnes ont pu en bénéficier, selon la préfecture, dimanche matin.

Peu importe la solution choisie par les automobilistes, la nuit a été rude. Certains ont décidé de rester dans leur voiture pour tenter d'avancer un maximum. Ceux qui ont passé la nuit dans les hébergements d'urgence ont repris la route ce matin. Selon le préfet de Savoie à BFMTV, "la circulation a repris" sur la RN90 et "la fluidité va revenir progressivement".

Des travaux de sécurisation

Il faut désormais penser à la sécurisation de la route. Selon le préfet, "les filets de protection se sont avérés insuffisants" pour protéger la route et les automobilistes, alors "des travaux vont être menés cet après-midi", du 2 février. Des purges vont être faites, c'est-à-dire faire chuter des roches qui sont instables pour qu'elles ne chutent pas seules alors que la circulation est ouverte. Mais le temps presse avec l'arrivée des vacanciers de la zone B, dont les congés débutent vendredi. Chantal Martin, la maire de Moûtiers, commune proche du lieu de l'éboulement, a assuré dimanche chez nos confrères qu'elle doutait que le problème soit réglé avant les vacances scolaires. "Cette chute a été conséquente sur un versant qui est déjà en voie de sécurisation. Bien évidemment, c'est la sécurité des automobilistes qui est privilégiée", insiste-t-elle.