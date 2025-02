Caraïbes : un séisme de magnitude 7,6 a été enregistré, l'alerte tsunami a été levée

Un séisme de magnitude 7,6 a été enregistré dans les Caraïbes, à 10km de profondeur. Une telle secousse provoque de grandes vagues, mais l'alerte tsunami a été levée.

Un tremblement de terre qui aurait pu conduire a une catastrophe. L'Institut géologique américain (USGS) a rapporté qu'un séisme de magnitude 7,6 a eu lieu samedi 8 février dans la mère des Caraïbes, à 10 kilomètres de profondeur. En tremblant, la terre provoque des vagues qui peuvent être qualifiées de tsunami. Une alerte tsunami a donc été enclenchée à Cuba, au Honduras, aux îles Caïmans, à Porte Rico et aux îles Vierges.

Le centre de recherche allemand pour les géosciences (GFZ) a évalué ce séisme a 7,5. Cette magnitude est l'une des plus hautes de l'échelle de Richter, qui va de 1 à 9.

L'alerte tsunami a été levée

Selon le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique, les vagues provoquées par une telle secousse auraient pu atteindre 1 mètre pour le Honduras et les îles Caïmans et jusqu'à 3 mètres à Cuba. L'alerte a finalement été levée quelques heures plus tard. C'est le plus fort séisme depuis 2021 dans la région, lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,2 avait frappé Haïti.