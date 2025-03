La majorité des élèves français adhèrent à ces idées antisémites

Une étude montre que la majorité des élèves français ont des idées antisémites. Ils sont également nombreux à entendre des propos négatifs sur les juifs dans leur entourage.

La recrudescence de l'antisémitisme en France depuis le 7 octobre 2023 soulève des questions pour les plus jeunes. Les élèves des collèges et lycées de France ont-ils des comportements antisémites ou sont-ils exposés à des propos haineux envers les juifs ? Selon une étude Ifop pour le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (Crif) réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 7 au 12 février 2025 auprès d'un échantillon de 2 000 personnes, représentatif de la population des élèves du second degré (collège et lycée), ils sont une majorité à avoir déjà entendu dire du mal des juifs dans leur entourage (51%). Une exposition à des remarques antisémites qui peut avoir un impact chez les plus jeunes dans leur manière de penser. De plus, ces remarques ne viennent pas que d'autres élèves, ils sont 25% à les avoir entendues d'un membre de leur famille, 24% d'un religieux, 13% d'un enseignant de leur établissement…

Ils sont donc nombreux à adhérer à des préjugés anti-juifs, tels que "les juifs disposent de lobbies très puissants qui interviennent au plus haut niveau", "les juifs utilisent la Shoah et le génocide dont ils ont été victimes pour défendre leurs intérêts" et "les juifs contrôlent les médias"… En tout, 54% des élèves interrogés expriment au moins un de ces préjugés.

Des insultes acceptées par près d'un tiers des élèves

Les élèves qui ont répondu à l'étude de l'Ifop se sont vu montrer des insultes antisémites, telles que "un juif, c'est riche", "Les juifs, on les reconnaît" (en faisant référence au nez d'un élève), "Ça gaze ?" (envers un élève juif), ou "Hitler, il aurait pu finir le travail". Ils sont 26% à estimer qu'au moins un de ces propos est acceptable.

On remarque dans cette étude que certains profils d'élèves sont plus enclins à partager cette vision antisémite. Par exemple, 34% des élèves se positionnant politiquement à l'extrême gauche et 30% à l'extrême droite, assurent qu'ils réagiraient mal en cas d'union d'un membre de leur fratrie avec un(e) juif/ve. 45% des musulmans n'accepteraient pas de nouer certaines relations avec des élèves de confession juive. 74% des protestants ont déjà entendu du mal des juifs dans leur entourage. On peut également noter que les préjugés se propagent plutôt dans une population plus âgée, chez les 17 ans et plus (62%).