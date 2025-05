Nom du pape : un choix déterminant pour l'Église... et c'est sûrement déjà fait !

Le nom de règne du nouveau pape donne une direction à son pontificat. Celui-ci n'est pas choisi au hasard, les pressentis ont sans doute déjà choisi celui qu'ils aimeraient porter.

Avant même que son visage n'apparaisse au balcon de la basilique Saint-Pierre, le monde connaîtra déjà le nom du nouveau pape. Après le traditionnel Habemus Papam !, le cardinal français Dominique Mamberti annoncera son prénom, son nom de famille, puis son nom de règne en latin. Seul ce dernier sera utilisé par la suite. Un choix loin d'être anodin : il constitue le tout premier message envoyé par le 267e souverain pontife de l'histoire de l'Église.

Bien que devenu un rituel pontifical, le changement de nom n'était pas systématique aux débuts de l'Église catholique : les papes pouvaient conserver leur prénom de baptême. La première exception remonte au VIe siècle, lorsque Mercurius choisit de devenir Jean II, son nom étant jugé trop proche de celui du dieu Mercure. Depuis 996, seuls deux papes — Adrien VI et Marcel II — ont gardé leur prénom.

Il est assez certain que les cardinaux aient déjà choisi un nom avant le processus de désignation. "Au plus profond de leur esprit, quand ils commencent le conclave, ils entrent avec un nom en tête", estime Natalia Imperatori-Lee, présidente des études religieuses à l'Université de Manhattan, cité par PBS. Si l'élection d'un pape repose sur la délibération collective, le choix de son nom, lui, est profondément personnel et symbolique. "Faire référence aux noms des papes précédents qui ont surmonté des crises, inspiré des réformes ou été incroyablement populaires peut souvent, mais pas toujours, jouer un rôle dans le choix d'un nom", a expliqué Liam Temple, professeur adjoint en histoire du catholicisme au Centre d'études catholique de l'Université de Durham, auprès de CNN. En 2013, le pape François avait choisi de rendre hommage à saint François d'Assise, symbole d'humilité et de pauvreté au XIIIe siècle. Ce simple prénom donnait déjà le ton de son pontificat.

François II, Jean-Paul III ? Le nom du pape donne la ligne

Car le nom de règne indique clairement la direction que le nouveau pape souhaite prendre. Un "François II" suggérerait une volonté de poursuivre la ligne d'un pontificat ouvert et proche des pauvres. À l'inverse, un "Benoît XVII" ou un "Jean-Paul III" pourrait être vu comme un retour à une Église plus traditionnelle et centrée sur la doctrine. Le nouveau nom pourrait même susciter une controverse dès les premières minutes, selon l'historien des religions Ralph Keen, interviewé par le National Catholic Register.

Si un pape issu du Sud global est élu, il pourrait choisir un nom porté par les premiers pontifes non italiens comme Gélase, Miltiade ou Victor, selon Liam Temple. Mais il pourrait aussi opter pour un nom encore jamais utilisé, à l'image du pape François en 2013, premier à inaugurer un nom inédit depuis plus de 1 100 ans. "Cela ouvrirait une nouvelle saison et pourrait signifier que son programme ne s'inscrit dans la lignée d'aucun de ses prédécesseurs, donc un programme encore plus personnalisé", explique le révérend Roberto Regoli, historien au sein de l'Université pontificale grégorienne de Rome, à Euronews. De nombreux noms porteurs de sens restent disponibles, comme Joseph — en référence au père adoptif de Jésus — ou encore Luc et Matthieu, auteurs des Évangiles.

D'autres, en revanche, sont peu probables. Pierre, par exemple, est évité par respect pour Saint Pierre, le premier pape, mais aussi à cause d'une ancienne prophétie évoquant un "Pierre II" comme dernier souverain pontife. Le nom de Pie, autrefois fréquent, est lui aussi devenu délicat, notamment en raison des controverses entourant Pie XII et son rôle durant la Seconde Guerre mondiale.

Au fil des siècles, 44 noms papaux n'ont été utilisés qu'une seule fois, tandis que d'autres ont connu une grande popularité : Jean (21 fois), suivi de Grégoire et Benoît (15), Clément (14), Léon et Innocent (13), ou encore Pie (12). D'autres noms prestigieux mais moins récents pourraient refaire surface : Jean XXIV, Grégoire XVII, Léon XIV, Clément XV, Boniface X, Innocent XIV… Autant d'options possibles, chacune chargée d'une mémoire collective que le pape choisira, ou non, d'invoquer.