Ce missile allemand pourrait changer le cour de la guerre en Ukraine

Réclamé par Kiev depuis plusieurs mois, ce missile longue porté est l'un des plus moderne de l'armée allemande.

Une décision récente pourrait changer le cour de la guerre en Ukraine. Au cours d'un entretien avec la télévision publique WDR ce lundi 26 mai, le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé que les principaux alliés occidentaux de l'Ukraine, dont Berlin, ne fixent plus de restrictions à la portée des armes livrées à Kiev. "Il n'y a plus de limites de portée pour les armes qui ont été livrées à l'Ukraine. Ni par les Britanniques, ni par les Français, ni par nous. Ni par les Américains", a fermement affirmé le dirigeant conservateur allemand, comme le rapporte l'AFP.

Une décision non sans conséquence puisque depuis le début de la guerre, l'Allemagne n'a pas fourni à l'Ukraine d'armes d'une portée supérieure à 70 km environ. Et sans des missiles de plus longues portés, Kiev ne peut pas atteindre le sol russe. "Cela signifie que l'Ukraine peut désormais se défendre, par exemple en attaquant des positions militaires en Russie (…), ce qu'elle ne faisait pas il y a quelque temps, à quelques exceptions près. Elle peut le faire maintenant." Une grande partie du territoire occidental russe se retrouve ainsi directement exposée.

TF1 cite les grandes villes de Volgograd ou de Krasnodar, comme possibles cibles. Les nouvelles infrastructures militaires ou encore le pont de Kertch, qui permet l'approvisionnement d'une partie du front du Donbass pourraient également être touché. La levée de cette restriction sur la portée des armes pourrait influencer les futures livraisons d'armement allemand à l'Ukraine, notamment en ce qui concerne les missiles longue portée Taurus. Ces missiles sont capables de frapper des cibles situées à plus de 500 kilomètres et donc atteindre le territoire russe. Jusqu'à présent, le gouvernement du chancelier social-démocrate Olaf Scholz avait refusé de les fournir, craignant une escalade du conflit avec Moscou.

Un des missiles les plus modernes de l'armée allemande