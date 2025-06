Spiderweb : nouvelles images stupéfiantes de l'attaque de drones ukrainiens en Russie

Des drones surgissent de conteneurs, des bombardiers explosent à 4 000 kilomètres du front : de nouvelles images montrent les coulisses de l'attaque "Spiderweb" menée par l'Ukraine.

Un bombardier stratégique russe filmé en train d'exploser, des drones surgissant de conteneurs en pleine Sibérie orientale : les images qui circulent sur les réseaux sociaux depuis le 1er juin dernier sont spectaculaires. Et de nouvelles ont été dévoilées ces dernières heures. Elles dévoilent les coulisses de l'opération "Spiderweb" ("toile d'araignée") planifiée par les services secrets ukrainiens (SBU) pendant "un an, six mois et neuf jours" selon Volodymyr Zelesky. Le 1er juin, 117 petits drones FPV (First-Person View) chargés d'explosifs ont détruit 41 avions russes, répartis sur quatre bases à des milliers de kilomètres la frontière russo-ukrainienne.

L'opération a permis, selon les autorités ukrainiennes, de détruire près de 34% des "porte missiles de croisière stratégiques" stationnés en Russie. Parmi les appareils visés : des avions de surveillance A-50, des bombardiers supersoniques Tu-160 et Tu-22, mais aussi les Tu-95, conçus à l'origine pour emporter des bombes nucléaires, et aujourd'hui utilisés pour lancer des missiles de croisière.

Les vidéos de l'attaque, prises par des drones, ont été postées par des comptes ukrainiens. D'après ces images analysées par RFI, les drones explosifs auraient été transportés dans des conteneurs, chacun pouvant en comporter environ 36. Ceux-ci ont ensuite été chargés sur des camions qui se sont approchés des bases aériennes russes. Une fois sur place, un mécanisme actionné à distance permettait de soulever le toit des conteneurs, libérant ainsi les drones pour qu'ils prennent leur envol. Chaque engin était piloté à distance par un agent.

Des avions visés avec précision

L'une des séquences les plus marquantes montre un bombardier à long rayon d'action, Tupolev-95, frappé avec une grande précision sur la base de Belaïa à 4 300 km de l'Ukraine. L'agent aurait visé le longeron de l'aile, un élément clé de la structure, provoquant des dommages irréversibles à l'appareil après l'explosion du réservoir de carburant. Côté médias russes, les vidéos diffusées montrent les drones prenant leur envol directement depuis l'intérieur de conteneurs, dont les panneaux latéraux sont retrouvés éparpillés sur la route, rapporte Euronews. Sur l'une d'elles, on voit plusieurs hommes grimper en urgence sur un camion, vraisemblablement pour tenter d'intercepter les engins en vol.

Parmi les quatre bases aériennes visées, toutes sont situées sur une ligne à l'est de Moscou, jusqu'en Sibérie : la base de Belaïa, à 4 300 km de la ligne de front, ainsi que l'aérodrome d'Olenia, dans la région de Mourmansk, à près de 1 900 km. Des colonnes de fumée ont également été signalées à Ivanovo, Voskresensk et Daghilevo. L'ampleur géographique de l'opération, menée sur trois fuseaux horaires différents, témoigne de la sophistication logistique de "Spiderweb" d'après RFI. "Nos agents opéraient dans plusieurs régions russes, sur trois fuseaux horaires différents. Les personnes qui nous ont aidés ont été retirées du territoire russe avant l'opération ; elles sont désormais en sécurité", a déclaré le président ukrainien, cité par The Guardian.

Sur Télégram, le ministère russe de la Défense a reconnu les attaques, qualifiées de "terroristes", tout en assurant qu'elles ont été "repoussées" dans certaines régions comme Ivanovo, Riazan et Amour. Aucun décès n'a été officiellement rapporté, mais des arrestations auraient eu lieu. Alors que la guerre entre dans sa quatrième année, l'opération "Spiderweb" est vécue comme un signal d'espoir en Ukraine. "J'ai été choqué par cette situation. C'est une opération fantastique", confie Volodymyr, un habitant de Kiev, au Kyiv Independent. "Une telle opération nous rapproche de la victoire."