Ayatollah Khamenei : qui est le Guide suprême de l'Iran, comparé à Hitler par Israël ?

Ali Khamenei est la figure centrale du régime islamiste iranien depuis plus de 30 ans. Qualifié d'"Hitler moderne" par Benjamin Netanyahou, il est la cible principale de l'Etat hébreu.

"Hitler moderne", coupable de "fanatisme antisémite et fou". C'est la description faite par Benjamin Netanyahou du "Guide de la Révolution", ou "Guide suprême" de l'Iran. Le Premier ministre israélien a affirmé dans un entretien sur Fox News le 15 juin que sa mort "mettra fin au conflit" ouvert par l'Etat hébreu lorsque l'armée a attaqué des sites industriels suspectés de protéger un programme de développement nucléaire. La guerre s'est intensifiée après la riposte iranienne aux frappes israéliennes, et l'escalade militaire se poursuit.

Si Israël n'a pas explicitement indiqué vouloir tuer le Guide suprême iranien, Benjamin Netanyahou a affirmé lundi 16 juin que son pays ferait "ce qu'il avait à faire", sur la chaine ABC. Un peu plus tôt, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait promis de frapper "le dictateur fou iranien partout".

Autorité incontestée de la République Islamique d'Iran

A 86 ans, Ali Khamenei est le pilier central de la République Islamique d'Iran. Depuis plus de 36 ans, il occupe la fonction de Guide suprême de la Révolution islamique, succédant à l'ayatollah Rouhollah Khomeini, fondateur du régime chiite iranien. Il incarne la plus haute autorité politique et religieuse du pays : chef spirituel des croyants, il fixe les grandes orientations politiques. Il peut également destituer le président, et dirige le corps des Gardiens de la révolution, une armée idéologique qui défend les acquis de l'islam chiite.

Né en 1939 dans une famille religieuse à Machhad (une ville sainte du chiisme et un centre religieux important à l'est de Téhéran), il est le deuxième d'une fratrie de huit enfants. "Khamenei est devenu un religieux très jeune, à l'âge de 11 ans" souligne Mehdi Khalaji, auteur d'une biographie sur le Guide suprême, auprès de la BBC. Mais plus que la mosquée, c'est la bibliothèque qui l'attire : lecteur assidu, il apprécie les auteurs français comme Honoré de Balzac, et cite Les Misérables de Victor Hugo comme son ouvrage préféré. Passionné de poésie, il écrit dans sa jeunesse sous le pseudonyme "Amin".

Il passe son adolescence dans un climat hostile à la religion, sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, un monarque laïc qui considérait la religion comme ancienne et suspecte. Il entame portant ses premières études religieuses à Machhad. Il part ensuite brièvement en Irak, avant d'être rappelé en Iran par son père. Il poursuit sa formation à Qom, à 150 kilomètres au sud-ouest de Téhéran, au sein du prestigieux séminaire de Qom, l'un des plus grands centres d'enseignement chiite duodécimain. Il y suit les enseignement de l'ayatollah Boroudjerdi, directeur spirituel du clergé chiite, et l'ayatollah Khomeini.

Ali Khamenei se forme à la philosophie islamique, une discipline qui lui permet d'atteindre le grade d'ayatollah, l'un des titres les plus élevés du clergé chiite (mollah). Mais "ses adversaires ont longtemps raillé ses connaissances religieuses plutôt limitées" selon George Malbrunot, envoyé spécial à Téhéran pour Le Figaro.

Un soutien de l'opposition au shah

Dans les années 1970, Ali Khamenei rejoint activement l'opposition menée par l'ayatollah Khomeini, qu'il a rencontré à Qom. Exilé, il voulait instaurer un régime islamique en Iran. Ali Khamenei tente de diffuser ses idées sur le territoire iranien, ce qui lui vaut six arrestations et plusieurs emprisonnements sous la police du Shah. En 1977, il est exilé trois ans dans la ville d'Irachahr. Mais l'année suivante, la révolution éclate.

Le Shah est renversé en 1979. L'ayatollah Khomeini, devenu Guide suprême, instaure un régime théocratique et autoritaire basé sur la loi islamique (charia). Ali Khamenei revient à Téhéran, et commence sa carrière politique, où il gravit rapidement les échelons : d'abord membre influent du Conseil de la révolution, il est nommé imam du vendredi à Téhéran, une position clé où il prononce les prêches officiels du régime islamique lors du jour saint islamique. Il devient ensuite adjoint du ministre de la Défense.

En 1981, une tentative d'assassinat à la mosquée d'Abouzar lui fait perdre l'usage de son bras droit. Quelques mois seulement après cet attentat, Ali Khamenei est nommé président de la République islamique, devenant le premier ayatollah à occuper cette fonction. Pendant près de huit ans, il exerce la présidence sur deux mandats, avant d'être désigné en 1989 comme Guide de la Révolution par l'Assemblée des experts, qui le considère comme le successeur de l'ayatollah Khomeini, décédé la même année.

Dès lors, tous les pouvoirs lui reviennent : exécutif, législatif et judiciaire. Il a également le pouvoir de destituer le président qui le seconde. Au-delà de définir les grandes orientations du pays, l'ayatollah contrôle également la justice, les forces de l'ordre, l'armée ainsi que les Gardiens de la révolution islamique. Grâce à ce contrôle étroit du pouvoir, il est parvenu à étouffer progressivement toute opposition interne, en particulier le Mouvement vert en 2009, dont les principaux leaders, Mir Hossein Moussavi et Mehdi Karrubi, ont été emprisonnés.

Partageant la même vision que Khomeini, Ali Khamenei adopte une posture "conservatrice voire autoritaire" face aux grandes questions du monde moderne selon le directeur d'étude à l'EHESS Farhad Khosrokhavar dans une publication de l'Institut Montaigne. Selon lui, le rôle de la femme est d'élever des enfants et de soutenir la famille patriarcale, plutôt que de s'engager dans l'espace public ou de revendiquer l'égalité avec les hommes. En janvier 2023, il déclare que "les tâches les plus importantes des femmes sont celles de mère et d'épouse.", précisant que leur rôle premier est celui de "ménagère". Des propos relayés par le Conseil National de la Résistance Iranienne, qui illustrent la vision patriarcale et misogyne du régime.

Profondément anti-occidental, Ali Khamenei désigne en 2017 les États-Unis comme "l'ennemi numéro un" de l'Iran. Depuis des années, Washington accuse Téhéran de chercher à se doter de l'arme nucléaire, exacerbant ainsi les tensions entre les deux pays. Ali Khamenei est également un farouche opposant d'Israël, qu'il qualifie de "tumeur cancéreuse" dans son ouvrage Palestine publié en 2011 et 2012. Il affirme que l'Etat hébreu doit être éliminé, déclarant que l'Iran soutiendra tout groupe armé engagé dans ce combat. Cependant, en 2019, Ali Khamenei précise que l'Iran ne s'oppose pas aux Juifs, mais uniquement à Israël en tant qu'État, rejetant toute accusation d'antisémitisme.

Cible désignée de l'Etat hébreu

Pendant plus de trente ans, le pouvoir d'Ali Khamenei a été régulièrement contesté et parfois fragilisé, notamment lors des manifestations de 2022 en hommage à Mahsa Amini, cette jeune femme morte trois jours après son arrestation pour non-respect du port du voile. Pourtant, il n'a jamais fléchi, grâce à un contrôle strict de la société et à l'élimination systématique de toute opposition, soutenu par les Gardiens de la révolution et ses alliés étrangers tels que le Hamas, le Hezbollah ou le régime syrien d'al-Assad.

Mais la chute du régime de Bachar en Syrie, ainsi que la mort en mars 2024 du président ultra-conservateur Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère, lui ont fait perdre des alliés majeurs, ce qui le rendrait plus vulnérable. "Israël a saisi cette fenêtre d'opportunité pour enfoncer le clou et continuer d'affaiblir encore plus durablement l'Iran", explique l'historien et politologue Jonathan Piron dans un entretien avec Ouest-France .

Depuis l'attaque israélienne contre les bases nucléaires iraniennes "le Guide suprême Khamenei n'a jamais été aussi proche de connaître la fin de son règne", selon Abbas Milani, directeur des études iraniennes à l'université de Stanford, interviewé par Libération. Si Benjamin Netanyahou a réaffirmé à ABC son objectif d'éliminer l'ayatollah pour précipiter un changement de régime, le président américain Donald Trump s'y est opposé. "Nous avons découvert que les Israéliens projetaient de cibler le guide suprême iranien. Le président Trump était contre et nous leur avons dit de ne pas le faire", a déclaré à l'AFP un responsable américain sous couvert d'anonymat.

Le Guide suprême se cacherait actuellement dans des bunkers souterrains situés au nord-est de Téhéran, affirme Ali Ghanbar spécialiste de l'Iran au Collège militaire royal du Canada dans le journal du Devoir. Alors que plusieurs hauts responsables iraniens ont été éliminé par Israël vendredi 13 juin, le Guide suprême de l'Iran pourrait-il être le prochain sur la liste ? La question de sa succession, alors qu'il est marié et père de six enfants, reste ouverte. Son deuxième fils, Mojtaba, est considéré comme un possible prétendant pour lui succéder.