Vers la fin des stages en seconde ? La demande des syndicats après plusieurs décès de lycéens en entreprise

Après une série noire de trois décès en période de stage et d'apprentissage en deux mois, plusieurs syndicats tirent la sonnette d'alarme concernant l'accompagnement et la sécurité des jeunes en entreprise.

Depuis deux mois, en France, trois mineurs ont perdu la vie en entreprise. Lorenzo, apprenti maçon de 15 ans, a été percuté par un engin de chantier de type pelleteuse à Nice. Lucas, 17 ans, n'a pas survécu à ses blessures, "le corps compressé par une poutre métallique". Enfin, Axel, lycéen de seconde en stage d'observation, a été tué par la chute d'une palette à Saint-Lô. Voilà le triste bilan de ces dernières semaines, plaçant sur le devant de la scène le thème de la sécurité des jeunes en milieu professionnel.

Des stages, notamment, qui sont désormais vivement critiqués par plusieurs syndicats. "Avec l'explosion des périodes de stage en entreprise, les jeunes sont de plus en plus exposés aux dangers sans y être préparés", constate la CGT Educ'action dans les colonnes de Charente Libre, tout en réclamant de "revoir les obligations liées à ces périodes de stage, de les repenser pour mieux les encadrer et assurer la sécurité des jeunes en entreprise".

Une analyse partagée par le Snes-FSU, premier syndicat des collèges et lycées : "La place de nos élèves, elle est d'abord dans les établissements scolaires pour apprendre à grandir ensemble, et certainement pas pour être exposés à des dangers divers dans un monde du travail dont on sait qu'il est particulièrement difficile", peste sa secrétaire générale, Sophie Vénétitay au micro de France Inter.

"La suppression des stages en entreprise dès la 3e" aussi réclamée

En 2023, 33 jeunes de moins de 25 ans sont décédés sur leur lieu de travail selon les chiffres du ministère du Travail. Pour lutter contre ce fléau, le Snes-FSU propose une solution drastique : "que les stages de seconde n'aient plus lieu", toujours via sa secrétaire générale. Elle soulève des "problèmes notamment en termes d'inégalités, mais aussi en termes de conditions d'accueil". "C'est pour ça qu'on demande que les stages de seconde n'aient plus lieu", lance-t-elle. De son côté, la CGT Educ'action pousse pour "la suppression des stages en entreprise dès la 3e et des séquences d'observation en seconde qui ne représentent pas d'intérêt et l'interdiction de l'apprentissage avant 18 ans".

Dans le cas précis d'Axel, jeune homme de 16 ans mort le mercredi 18 juin, il participait avec le gérant d'un magasin et un manutentionnaire, au déchargement d'un camion à l'arrière de la boutique selon ICI Cotentin. Une palette chargée de soixante chaises en plastique a menacé de tomber. Le gérant et le stagiaire ont machinalement tenté de soutenir la palette, mais le jeune homme, déséquilibré, est tombé sous le poids des marchandises. En chutant, il a violemment heurté le sol avec sa tête. Cette blessure semble être la cause du décès.

Il est la dernière victime de cette terrible série de décès de mineurs en entreprise. "Il n'est pas acceptable que des jeunes qui commencent leur vie professionnelle trouvent la mort sur leur lieu de travail. C'est la raison pour laquelle la ministre Astrid Panosyan-Bouvet a demandé d'instruire un renforcement des mesures destinées à prévenir ces accidents graves et mortels qui seront présentées aux partenaires sociaux", a commenté le ministère du Travail.