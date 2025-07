Grève dans les aéroports : plusieurs centaines de vols annulés ce vendredi, quelles solutions ?

Ce vendredi 4 juillet, des centaines de vols vont être à nouveau annulés dans les aéroports français en ce deuxième jour de grève des contrôleurs aériens.

Les vacances vont-elles tourner à la galère ce vendredi 4 juillet ? La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) prévoit 40 % des vols annulés à Paris, 50 % à Nice ou encore 30 % à Lyon, Montpellier et en Corse. En cette deuxième journée de grève des contrôleurs aériens, des centaines de vols vont donc être annulés dans les aéroports français. D'après une source proche du dossier citée par Le Parisien, 270 contrôleurs aériens sur un total de 1 400 sont entrés en grève jeudi, premier jour de la mobilisation. En réaction, la DGAC a demandé aux compagnies aériennes de diminuer leur trafic. Pour les passagers, cela se traduira par des retards et des annulations de vol. 933 vols ont été annulés en France en raison du mouvement de grève hier. À l'origine de ce mouvement, deux syndicats minoritaires demandent une amélioration des conditions de travail et des effectifs plus importants. La situation ce vendredi pourrait donc être encore plus tendue.

Les effets de la grève dans les transports aériens se font ressentir au-delà de la France. Ainsi, Airlines for Europe (A4E), l'une des principales associations européennes de compagnies aériennes, a indiqué que sur le continent européen, 1 500 vols seraient annulés jeudi et vendredi, "affectant presque 300 000 passagers", comme le rapporte le média local Ici. La grève pourrait donc faire perdre des millions d'euros aux compagnies aériennes, comme l'a souligné jeudi le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Hier, la première compagnie aérienne en Europe s'est vue obligée d'annuler 400 vols, rapporte encore Le Parisien, 70 000 passagers ont été impactés. De son côté, Air France n'a pas précisé le nombre d'annulations de vols la concernant mais la compagnie française a indiqué avoir été contrainte d'adapter son programme de vols à la situation.

En ce qui concerne les aéroports du Sud, ils sont particulièrement affectés : seulement la moitié des vols sont assurés à Nice, Bastia et Calvi, tandis que 30% des vols sont annulés à Lyon, Marseille, Montpellier, Ajaccio et Figari. En région parisienne, les annulations concernent le quart des liaisons au départ ou à l'arrivée de Paris-Charles-de-Gaulle et Orly, deux aéroports qui en période de pointe estivale voient habituellement transiter quelque 350 000 voyageurs par jour au total. Place forte du "low-cost", celui de Beauvais est logé à la même enseigne, avec 25% d'annulations.

Peut-on se faire rembourser son billet en cas d'annulation ?

Sur la plateforme Flightright, il est expliqué que si annulation de vol il y a, alors les compagnies ont "l'obligation d'organiser un transport de remplacement et d'acheminement des passagers sur leur lieu de destination initiale" ou de proposer un remboursement dans le cas où le passager souhaite renoncer à son voyage.

En cas de retard de vol, la compagnie a le devoir d'apporter des services à ses clients : par exemple, en cas de retard de deux heures ou plus d'un vol court-courrier allant jusqu'à 1 500 km, la compagnie se doit notamment de proposer des collations et des boissons à ses passagers. Autre exemple, avec un retard de vol de cinq heures de retard et plus, les passagers peuvent prétendre à l'annulation de leur réservation. La compagnie se doit de leur rembourser le prix du billet d'avion ou bien de leur trouver un vol ou un autre moyen de transport. En ce qui concerne les indemnisations, la plateforme Flightright indique que la grève des contrôleurs aériens relève d'une circonstance exceptionnelle subie par les compagnies aériennes. Ainsi, elles ne sont pas tenues de payer des indemnisations.