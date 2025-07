Ces herbes et épices vendues en supermarché partout en France ne doivent pas être consommées !

Certaines épices vendues chez Carrefour et Auchan font l'objet d'un rappel : elles ne doivent pas être consommées.

Le rappel concerne deux produit de la marque Carrefour Classic. Le premier est un flacon en verre de 18g contenant du thym, commercialisé entre le 8 décembre 2023 et le 11 juillet 2025. Pendant plus d'un an et demi ! Regardez donc dans vos placards ! Le produit présente un dépassement des limites autorisées de pesticides. Pour savoir si votre toute nouvelle boite de thym est concerné, il suffit de vérifier qu'il porte le numéro 3560070178131. Vérifiez aussi sa date de durabilité minimale (DLUO), elle est jusqu'au 31/12/2026.

Le deuxième produit concerné est un flacon de gingembre moulu de 27 g, vendu en flacon de verre entre le 12 novembre 2024 et le 11 juillet 2025. En plus d'un taux de pesticides supérieur aux limites autorisées, des traces de métaux lourds (plomb, mercure, cadmium…) y ont été détectées.

Rappel Conso a aussi signalé le 18 juillet un souci concernant du thym, de l'estragon et du gimgembre vendus partout en France chez Auchan. Ces épices ne doivent pas être consommées, à cause de "la présence de métaux lourds (plomb, mercure, cadmium...) et le dépassement des limites autorisées de pesticides". Ces produits ont été commercialisés entre le 14 décembre 2023 et le 15 juillet 2025 dans toutes les enseignes. Méfiance donc.

Rappel Conso © Rappel Conso

Pour savoir si vous possédez ce produit, vérifiez le numéro de lot inscrit sur le produit, mais attention, deux références sont concernées par le rappel (donc deux fois plus de chances que vous l'ayez dans vos placards et le consommait par accident) : le lot 3560071499099 avec une date de durabilité minimale au 31/08/2028, et le même numéro avec une DLUO au 31/03/2029 pour les produits de Carrefour. Pour les produits Auchan, toutes les informations sont à retrouver sur ce communiqué officiel.