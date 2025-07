Rédoine Faïd vit dans "des conditions indignes" en prison, selon la justice : ces détails ont fait basculer les magistrats

Le braqueur multirécidiviste est à l'isolement depuis plus de dix ans, après plusieurs évasions. Des éléments ont fait dire à la justice que ses conditions de détention étaient "indignes", les voici.

Rédoine Faïd est détenu à la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) dans des conditions jugées "indignes" par la cour d'appel de Douai. Le 7 juillet dernier, une juge d'application des peines du tribunal de Béthune (Pas-de-Calais) avait pointé du doigt ces conditions de détention via une ordonnance, mais le parquet avait fait appel.

Dans un document de la cour d'appel de Douai, que nos confrères de BFMTV ont pu consulter, on apprend que l'administration pénitentiaire dispose d'un mois pour remédier à cette situation et proposer au détenu de 53 ans des conditions de vie plus décentes au 21 août au plus tard.

Mais pourquoi "les conditions actuelles de détention de Rédoine Faïd" sont-elles "contraires à la dignité de la personne humaine" ? La cour d'appel pointe "leur combinaison, leur durée et l'absence de perspectives concrètes et d'objectifs réalisables donnés au détenu".

Plus de 11 ans d'isolement

Cela fait "au moins 11 années" que les placements à l'isolement de Rédoine Faïd sont renouvelés régulièrement. Il est notamment privé de parloirs sans hygiaphone. Cela signifie que lorsqu'une personne lui rend visite, ils sont séparés par une plaque d'isolation transparente et ne peuvent avoir de contacts physiques. Le détenu n'a régulièrement plus accès aux Unités de vie familiales (UVF), qui sont des espaces de rencontre aménagés au sein des prisons afin que les détenus puissent voir leur famille dans une pièce qui ressemble à un salon ordinaire. De plus, la cellule du cinquantenaire ne permet l'entrée que de très peu de lumière naturelle, surtout depuis le mois de mai, lorsqu'une nouvelle grille a été apposée à sa fenêtre, ce qui a "sensiblement aggravé (…) le déficit de luminosité naturelle", note la cour d'appel.

Sa cellule ne lui permet pas non plus de faire de l'exercice et il ne peut échanger qu'avec très peu de personnes. Cela a un impact sur sa santé, comme a précisé le détenu dans ses multiples recours contre ses conditions de détention. Il assure qu'elles entraînent "une détérioration de son état de santé physique et psychique par un isolement sensoriel et social".

Si l'administration pénitentiaire ne change pas les conditions de détention de Rédoine Faïd d'ici un mois, la cour d'appel pourra "ordonner le transfèrement de la personne", et même "examiner la possibilité d'accorder à la personne détenue un aménagement de peine."

Rédoine Faïd est un braqueur multirécidiviste, connu pour ses évasions de prison. Il a écopé de 14 ans de réclusion criminelle après son évasion en hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en juillet 2018. Il purgeait plusieurs peines pour ses braquages, dont l'un qui a coûté la vie à une policière municipale. Actuellement, il n'est pas libérable avant le mois d'août 2057. Il sera alors âgé de 85 ans.