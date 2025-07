47 adolescents juifs débarqués d'un vol Vueling : que s'est-il passé à l'aéroport de Valence ?

Un passager qui n'a rien à voir avec le groupe, Damien, assis à "une dizaine de rangées" du groupe avec sa fille, dit au journal que le groupe est resté calme, selon ce qu'il a pu voir des événements : "Je n'ai pas entendu de bruit, ni de cris. Pendant les consignes de sécurité, Vueling a dit qu'ils allaient appeler la police pour des raisons de sécurité. Personne n'a vraiment compris ce qu'il se passait." Finalement, le vol a décollé avec plus de deux heures de retard.

Face aux témoignages, la compagnie a tenu à se justifier dans un communiqué publié ce jeudi 24 juillet. Selon Vueling, l'intervention de l'équipage à bord s'explique uniquement par "un comportement compromettant l'intégrité du vol, ainsi que de la sécurité des passagers et de l'opération". En cause : le groupe aurait "manipulé de manière inappropriée du matériel de sécurité" et "interrompu activement la démonstration obligatoire des consignes" en ignorant "à plusieurs reprises les instructions du personnel de cabine".

Ce comportement "inapproprié" a conduit l'équipage a activer les protocoles de sécurité et à faire appel à la Guardia Civil, la police espagnole. "Une fois dans le terminal, le comportement agressif du groupe s'est poursuivi", indique Vueling. Selon la compagnie aérienne, "certains individus ont adopté une attitude violente envers les autorités", ce qui aurait entraîné une intervention sur l'une des responsables du groupe.

Selon un communiqué de la police espagnole, "une des monitrices a résisté et n'a pas obéi aux injonctions des agents de la Guardia civil, elle a dû être expulsée par la force". La Guardia civile précise toutefois qu'elle "n'a jamais été arrêtée".