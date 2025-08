Toujours malade au début des vacances ? Ce syndrome explique ce phénomène étrange

De plus en plus de personnes tombent malades au début de leurs vacances. Cela s'explique par la montée de l'anxiété au travail.

Après une année de dur labeur, vous prévoyez vos vacances, vous faites votre valise et plusieurs heures de trajet, tout ça pour tomber malade dès votre arrivée. Mal de dos, de tête, de gorge… Ces symptômes agaçants peuvent vous gâcher vos premiers jours de congé et cela vous arrive à chaque fois que vous en prenez. On appelle cela le "syndrome du paradis" ou "maladie des loisirs".

Comme l'explique le psychologue, clinicien et psychothérapeute Samuel Roux à nos confrères de RTL, ce phénomène est tout à fait normal. En effet, pendant les vacances, "la pression retombe et les défenses que l'on peut mettre s'enlèvent, le corps laisse alors apparaître la fatigue et on tombe malade". Ces symptômes durent quelques jours et disparaissent. Pour le spécialiste, rien de plus normal. "Dans notre vie professionnelle, on est très mobilisés, de plus en plus sollicités", alors le stress est plus grand et la pression à relâcher aussi. Selon le Baromètre d'Empreinte Humaine avec OpinionWay, 42% des salariés français étaient en détresse psychologique modérée et 15% en détresse élevée. Parmi eux, 8 sur 10 estiment que cette détresse est liée à leur travail.

Comment l'éviter

Pour éviter ces deux ou trois jours plus que désagréables, Samuel Roux conseille de se détendre le plus possible avant les vacances, avec du yoga, de la méditation ou du repos. Il explique aussi qu'il est intéressant de "prendre des micro-vacances avant pour laisser justement cette fatigue sortir pour éviter cet état de trop grande fatigue". Des vacances avant les vacances qui sont tout de même de l'ordre du rêve plus que de la réalité pour de nombreux travailleurs.