Voici combien les grands-parents dépensent pour leurs petits-enfants : c'est un petit budget !

Quand il s'agit de faire plaisir à leurs petits-enfants, les grands-parents ne comptent pas et la note peut vite grimper.

Quand papi et mamie aiment, ils ne comptent pas. C'est peu ou prou ce qui ressort de l'enquête Ipsos réalisée pour l'Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations. On y apprend notamment que 83 % des grands-parents sont prêts à dépenser "plus" voire "beaucoup plus" qu'à leur habitude, lorsqu'ils s'occupent de leurs petits-enfants. Les bons petits plats des grands-parents ne sont pas une légende, en revanche, ils ont un coût !

L'alimentation représente justement le quatrième poste de dépense des grands-parents lorsqu'ils reçoivent leurs petits-enfants chéris. En moyenne, le budget alloué est de 243 euros par an. Boeuf bourguignon, lasagnes, pot-au-feu, gratins... On comprend mieux pourquoi la cantine est aussi succulente chez les grands-parents.

Mais ce n'est pas tout, d'autres postes de dépense - encore plus importants que l'alimentation - constituent un réel budget pour les grands-parents qui s'occupent de leurs petits enfants. En première position, arrivent les transports (390 euros par an). Un poste de dépense suivi de l'aide financière aux parents (305 euros en moyenne). Car oui, cette aide pour les parents est non négligeable. 35 % des parents estiment même "qu'ils auraient du mal à s'en sortir" sans. Les jouets et cadeaux complètent le podium des dépenses les plus importantes sur une année (293 euros).

Au total, les dépenses des grands-parents pour leurs petits-enfants représentent un petit budget : 1 650 euros par an, selon l'étude Ipsos. Un budget hors vacances scolaires, qui représente un surcoût d'environ 700 euros. Ces dépenses traduisent également un facteur "plaisir", pour les grands-parents eux-mêmes à l'égard des plus jeunes. Voilà pourquoi, un tiers des grands-parents assure céder à des exceptions plus facilement quand ils reçoivent leurs petits-enfants que quand ils sont seuls. Cadeaux, restaurant, glaces, jeux... Comment résister aux envies des plus petit, surtout lorsqu'on ne les voit que quelques semaines par an ?

Enfin, la générosité des grands-parents ne s'arrête pas aux dépenses du quotidien ou des vacances, bien au contraire. 32 % des sondés expliquent mettre de l'argent de côté pour l'avenir de leurs petits-enfants. Une preuve supplémentaire de l'attachement des plus anciens à la jeune génération.