Voici les départements qui subiront des restrictions d'eau, le nord de la France n'est pas épargné

La France traverse une période de sécheresse plus intense que l'an dernier et se rapprochant des niveaux de 2022 et 2023. Des restrictions d'eau ont donc été imposées dans plusieurs départements.

Il a fait très chaud au mois de juin, un peu moins au mois de juillet, et les températures repartent à la hausse au mois d'août. Cet été est particulièrement chaud mais aussi très sec. Le niveau de la sécheresse est supérieur à l'année dernière et se rapproche de celui de 2022 et 2023. Les Pyrénées-Orientales sont d'ailleurs frappées par une sécheresse historique.

Alors, pour préserver au maximum l'eau en cette période critique, plusieurs niveaux d'alerte ont été mis en place en France, comme le résume le "guide sécheresse" du ministère de la Transition écologique : la vigilance, qui appelle à la sensibilisation des professionnels et des particuliers sur leur consommation d'eau ; l'alerte, qui restreint l'utilisation de l'eau dans plusieurs domaines (prélèvement d'eau à des fins agricoles inférieur à 50% ou interdit trois jours par semaine, interdiction de manœuvre des outils hydrauliques et des vannes, restriction des activités nautiques, interdiction de l'arrosage et du lavage des voitures à certaines heures) ; l'alerte renforcée accentue les limitations de l'alerte ; et enfin la crise donne lieu à l'arrêt des prélèvements "non prioritaires". Seules la santé, la sécurité civile, l'eau potable et la salubrité sont des usages prioritaires.

Votre département est-il concerné ?

Selon VigiEau, une grande partie de la France est concernée par les restrictions d'eau. Le niveau d'alerte est particulièrement élevé dans le centre et le sud-ouest du pays. Il l'est légèrement moins sur la pointe bretonne et l'est.

Parmi les départements concernés par le niveau "vigilance", il y a l'Indre-et-Loire, le Nord, l'Aisne, la Moselle, les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Manche, les Côtes-d'Armor, le Calvados, le Finistère, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence.

Parmi les départements concernés par le niveau "alerte", il y a l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, les Ardennes, la Meuse, la Haute-Saône, la Haute-Marne et le Jura.

Parmi les départements concernés par le niveau "alerte renforcée", il y a la Haute-Vienne, le Lot-et-Garonne, l'Ardèche et une partie de l'Aude.

Pour les départements concernés par le niveau maximal de "crise", il y a le Tarn-et-Garonne, une partie de l'Aude, la Creuse, une partie de l'Yonne et de la Vendée.

Cette liste n'est pas exhaustive. Pour plus de renseignements sur la zone exacte où vous habitez, renseignez-vous auprès de votre préfecture.