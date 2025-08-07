Canicule en France : jusqu'à 40 degrés attendus, plusieurs départements en alerte

5 départements ont été placés en alerte orange canicule pour vendredi 8 août par Météo-France. Le sud de la France va, à nouveau, être frappé par une vague caniculaire.

L'été n'est pas fini et la canicule revient. Selon les prévisions de Météo-France, 5 départements seront en alerte orange pour canicule vendredi 8 août. Il s'agit du Rhône, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Ces départements sont classés en jaune jusqu'à midi, puis en orange jusqu'à minuit, et probablement jusqu'au lendemain. "Dans l'après-midi on attend de 35 à 39°C localement 40°C dans le quart sud-ouest du pays et de 35 à 37 dans le Centre-Est", prévient l'expert météorologique.

Il faut dire que la moitié sud du pays sera touchée par des fortes chaleurs dès le matin. Il fera 29°C à Lyon et à Ajaccio dès le levé du soleil. L'après-midi, le mercure dépassera très largement les 30°C et les températures seront également hautes sur la moitié nord. La soirée sera chaude avec 31°C à Lyon, 30°C à Bordeaux et 29°C à Toulouse. Il faudra veiller à garder son logement au frais un maximum la journée pour supporter la nuit. En effet, il fera 25°C à Bordeaux et à Nice, et 24°C à Toulouse et Perpignan une fois le soleil couché.

Une attention particulière à donner aux personnes fragiles

Ces fortes chaleurs, qui ne diminuent pas, ou presque pas, la nuit sont difficile à vivre, principalement pour les personnes les plus fragiles. Les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes malades et âgées sont les plus susceptibles de subir les effets de la chaleur intense. Il faut bien veiller à les garder au frais en fermant les volets, en leur mouillant la peau et en leur installant un ventilateur. Attention également aux personnes âgées qui ressentent moins la sensation de soif, il faut veiller à ce qu'elles restent bien hydrater toute la journée. Pensez bien à leur rappeler de boire un verre d'eau par heure.

Les animaux peuvent également subir cette chaleur. Laissez leur accès aux pièces les plus fraiches de votre maison, comme la cuisine et la sale de bain. Il faut également leur donner accès à plusieurs points d'eau. Evitez la glace qui pourrait leur provoquer un choc thermique. Si vous baladez vos animaux, faites le sur des terrains naturels (pelouse, terre) au lieu du béton et aux heures les plus fraiches de la journée (tôt le matin ou tard le soir). Pour savoir si vous pouvez promener votre animal, posez votre main sur le sol, s'il est trop chaud pour que vous puissiez y rester 5 secondes, il sera également trop chaud pour votre animal.