Alerte canicule : quels départements sont en vigilance orange cette semaine ?

La deuxième vague de canicule de l'été est bien en place et prend racine dans le sud de la France. Météo-France active l'alerte orange canicule dans la quasi-totalité des départements de la moitié sud.

La seconde vague de canicule est bien là. Météo-France plaçait 28 départements en vigilance orange canicule samedi 9 août et 42 dimanche 10 août. Samedi, les départements concernés étaient l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Charente, la Corrèze, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Dimanche, les départements concernés par cette alerte orange sont l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Haute-Vienne, Andorre, le Jura et la Saône-et-Loire.

Selon les observations de Météo-France, "la vague de chaleur débutée" vendredi 8 août, "sur le sud-ouest et le centre-est de l'hexagone a donné en température maximale" 37,5°C à Valence et Lyon, 37,7°C à Albi, 36,5°C à Grenoble et 36,7°C à Toulouse.

Lundi la situation va continuer à se généraliser. 46 départements sont placés en vigilance orange, selon les prévisions de Météo-France : L'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Corse-du-Nord, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne et Andorre.

Le mercure se rapproche des 40°C.

Cette canicule intense pourrait faire monter le thermomètre au-delà des 35°C, voire des 40°C ce week-end. Dimanche le mercure devrait atteindre les 39°C à Montpellier, 37°C à Montélimar et Perpignan et 36°C à Toulouse et Bordeaux. Les températures ne redescendront pas lundi avec une majorité du territoire qui connaît une journée à pus de 30°C. Il fera 41°C à Toulouse, 39°C à Montpellier, 38°C à Limoges, Bordeaux et Tarbes, mais aussi 34°C à Tour et Bourges, 33°C à Alençon, 32°C à Pairs, 31 à Rouen et 30°C à Brest et Amiens.

Face à cette vague de canicule, il est important de rester vigilant. En effet, des incendies frappent le sud de la France depuis le début de l'été, et la chaleur accentue la sécheresse qui est un facteur de risque pour les départs de feu. Évitez de fumer dans la nature, ne mettez surtout pas vos mégots par terre, évitez les barbecues, les travaux et tout ce qui est source d'étincelle proche de la végétation. Il est également important de veiller sur les plus fragiles : les enfants, les personnes malades ou en situation de handicap et âgées. Veillez à vous protéger du soleil, avec de la crème solaire, des vêtements couvrants et un chapeau, ainsi qu'à vous hydrater très régulièrement. Attention également aux animaux qui peuvent souffrir de cette chaleur.