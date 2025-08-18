Canicule : 12 départements en alerte ce lundi, jusqu'à 38°C attendus

Douze départements sont placés en alerte ce lundi 18 août en raison des fortes chaleurs qui persistent en France. Dès demain, la vigilance canicule devrait être levée.

Si l'épisode de canicule touche à sa fin en France, sept départements demeurent en vigilance orange ce lundi 18 août 2025. En effet, Météo France maintient l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Var et le Vaucluse en vigilance orange pour "canicule" en raison des fortes chaleurs qui persistent dans ces régions du sud-est du pays. L'alerte court de 6 heures à minuit.

Désormais, une baisse notable des températures est attendue par l'ouest du pays, "la présence marquée de fumées remontées d'Espagne accentuant cette baisse", précise la station météorologique. Les très fortes chaleurs régressent vers le pourtour méditerranéen où l'on attend encore 35 à 37 degrés, "voire 38 dans le Languedoc" ce lundi. Ailleurs, il fait de 26 à 32 degrés d'ouest en est, jusqu'à 35 degrés en vallée du Rhône. La nuit de lundi à mardi s'annonce encore chaude autour de la Méditerranée, avant l'arrivée de pluies orageuses par l'ouest.

Météo France prévoit 33°C à Biarritz, 32°C à Perpignan, 35°C à Rennes ou encore 34°C à Nantes. Ce lundi 18 août, cinq départements sont également placés en vigilance ce jaune pour "canicule". Il s'agit de la Lozère, l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes.