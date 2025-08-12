Canicule : la nuit s'annonce suffocante, 35°C ressentis à Toulouse
Face à des températures dépassant localement les 40°C, Météo-France a placé 14 départements en vigilance rouge et 64 en vigilance orange.
Déjà solidement installée sur la moitié sud du pays, avec un pic remarquable enregistré lundi dans le Sud-Ouest, la canicule progresse ce mardi 12 août vers le Centre-Est et le Nord-Est. Plusieurs départements du Centre-Est, où le pic de chaleur est attendu mardi et mercredi, rejoignent ainsi la vigilance rouge qui concernait déjà 12 départements du Sud-Ouest.
Ainsi, 14 départements sont placés en vigilance rouge canicule : Ardèche (07), Aude (11), Dordogne (24), Drôme (26), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Isère (38), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Rhône (69), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82). Des températures dépassant les 40°C ont été enregistrés dans la journée : 41 °C ressenti de 45 °C à Montélimar, 40 °C à Lyon avec un ressenti de 44 °C sous l’effet du soleil.
En cette deuxième "journée la plus chaude à l'échelle nationale" selon Météo-France, la vigilance orange, elle, couvre une grande partie du territoire. Toute la moitié sud et le Nord-Est, soit 64 départements sont concernés par la vigilance. Seuls quelques territoires du Nord-Ouest, dont la Bretagne, devraient échapper à cet épisode. La chaleur persistera cette nuit, avec environ 30 °C en moyenne vers 22 h et jusqu’à 35 °C dans la vallée de la Garonne, "très difficile à supporter" selon La Chaîne Météo. La nuit sera tropicale, les températures ne passant pas sous les 20 °C dans la plupart des grandes villes, et restant même entre 25 et 30 °C à Toulouse, ressentis 35°C.
????????️ La #VigilanceRouge #Canicule se poursuit ce mardi et jusqu’à demain mercredi, sur 14 départements.— Météo-France (@meteofrance) August 12, 2025
Les températures restent très élevées sur le Sud-Ouest et en vallée du Rhône. De plus, les fortes chaleurs gagnent vers le nord et le nord-est.
???? https://t.co/SBcDaJ3wuk pic.twitter.com/zjXkBwYooa
Jusqu'à 43 °C localement
"La canicule se poursuivra les jours suivants" selon Météo France. Mercredi, neuf départements en alerte rouge passeront en orange dès 6h. Il s'agit de : la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Gers, le Lot, la Dordogne et la Gironde. L'Aude, le Rhône, l'Isère, la Drome et l'Ardèche resteront en vigilance rouge. La majeure partie de la France sera quand à elle en vigilance orange. Les températures vont s'adoucir dans les Pyrénées-Atlantiques, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne et l'Indre-et-Loire qui passeront d'une vigilance orange à jaune.
Lundi, Météo-France a relevé des températures maximales "souvent remarquables, voire inédites", dépassant de 12 degrés les normales saisonnières. Un record vieux de 120 ans a ainsi été battu à Sauternes (Gironde), où 42,5°C ont été enregistrés contre 41,8°C en août 1906. D’autres seuils d’août 2003 ont également été franchis, notamment à Angoulême-la-Couronne (Charente) avec 42,3°C et à Bergerac (Dordogne) avec 42,1°C lundi.
Et l'épisode de chaleur n'est pas près de s'achever. Il pourrait durer "au moins" jusqu'au week-end du 15 août. La Chaine météo prévoit un pic entre le 11 et le 13 août, avec davantage de nuits tropicales. Seuls quelques départements du nord devraient échapper à la canicule. Cette vague de chaleur est liée à une ancienne dépression tropicale, Dexter. Située au niveau de l'Atlantique, elle fait remonter de l'air très chaud d'Afrique du Nord et d'Espagne.
Une canicule "extrême"
Le passage d’un département en vigilance rouge, décidé conjointement par Météo-France et le gouvernement, signale "une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité et son étendue géographique", avec un fort impact sanitaire sur l’ensemble de la population et des conséquences sociétales (sécheresse, tension sur l’approvisionnement en eau potable, adaptation ou arrêt de certaines activités, etc.). Dans ce cadre, les préfets peuvent mettre en place des mesures de protection, comme l’interdiction ou l’adaptation d’événements, ou encore des consignes spécifiques aux crèches et centres de loisirs.
Ainsi, il est important de rester vigilant. Des incendies frappent le sud de la France depuis le début de l'été et la chaleur accentue la sécheresse, facteur de risque pour les départs de feu. Météo-France signale un danger élevé dans le Centre-Ouest et autour de la Méditerranée, et même très élevé dans le Vaucluse.
Évitez de fumer dans la nature, ne mettez surtout pas vos mégots par terre, évitez les barbecues, les travaux et tout ce qui est source d'étincelle proche de la végétation. Il est également important de veiller sur les plus fragiles : les enfants, les personnes malades ou en situation de handicap et âgées. Veillez à vous protéger du soleil, avec de la crème solaire, des vêtements couvrants et un chapeau, ainsi qu'à vous hydrater très régulièrement. Attention également aux animaux qui peuvent souffrir de cette chaleur.
16:57 - La chaleur persistera cette nuit
La chaleur persistera cette nuit, avec environ 30 °C en moyenne vers 22 h et jusqu’à 35 °C dans la vallée de la Garonne, "très difficile à supporter" selon La Chaîne Météo. La nuit sera tropicale, les températures ne passant pas sous les 20 °C dans la plupart des grandes villes, et restant même entre 25 et 30 °C à Toulouse, ressenti 35°C.
15:34 - Plus de 41 °C à Montélimar
"C'est la fournaise dans le Centre Est jusqu'en basse vallée du Rhône" alerte La Chaîne Météo. Les températures caniculaires de l’après-midi sont bien présentes : 41 °C, avec un ressenti de 45 °C, ont été enregistrés à Montélimar. À Lyon, le thermomètre affiche 40 °C, avec un ressenti de 44 °C sous l’effet du soleil.
13:58 - Au large de Nice, la mer Méditerranée était à 27° à la mi-journée
La température de l’eau de mer continue de grimper le long du littoral méditerranéen. À la mi-journée, elle atteint 27 °C au large de Nice (Alpes-Maritimes) et 26 °C autour de Saint-Tropez et Hyères (Var), d’après Météo-France. Selon France Info, la Méditerranée pourrait battre un record historique datant de 2003 durant la semaine du 11 août, avec des températures de surface pouvant atteindre 30 °C. Cette hausse entraîne directement une mortalité accrue des espèces vivant en eaux peu profondes, ainsi que l’apparition d’événements climatiques inédits en Méditerranée, tels que des ouragans.
13:48 - 29 départements en vigilance "élevé" feux de forêt
Face aux températures caniculaires et les vents de ce mardi, Météo France a placé 29 départements en vigilance "élevé" feux de forêt. Sont concernés notamment : l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Cher, la Charente, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, les Deux-Sèvres, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne, la Haute-Vienne, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire, le Lot, le Maine-et-Loire, la Nièvre, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Var, le Vaucluse et la Vienne. La vigilance "élevée" se poursuivra ce mercredi 13 août dans 24 départements, en particulier dans le Centre et sur le littoral méditerranéen.
???????? #MétéoDesForêts : de nombreux départements sont concernés par un risque élevé de feux ce mardi ainsi que demain mercredi.— Météo-France (@meteofrance) August 12, 2025
Face à des conditions météorologiques défavorables et à un assèchement important de la végétation, adoptez les bons gestes ???? https://t.co/McwufCGXaC pic.twitter.com/ocZLWxFrNE
12:08 - "Ne laisser jamais un enfant seul dans une voiture" rappelle le ministère de la Santé
Alors que la France connaît une vague de chaleur exceptionnelle avec des températures pouvant dépasser localement les 40 °C, le Ministère de la Santé et de l'Accès aux soins rappelle qu’il est formellement interdit de laisser un enfant seul dans une voiture, même pour quelques minutes. Le danger pour la santé de l’enfant laissé sans surveillance dans un véhicule est réel : selon son âge, il peut s’étouffer, coincer ses doigts dans la vitre, ou encore se détacher et sortir du véhicule. En période de canicule, le risque de déshydratation ou de coup de chaleur est particulièrement élevé. Cette interdiction s’applique en toutes circonstances, sous peine d’une amende de 60 à 100 euros.
#Canicule | Ne laissez jamais un enfant seul dans une voiture, même pour quelques minutes. ⚠— Ministère de la Santé et de l'Accès aux soins (@Sante_Gouv) August 12, 2025
Plus d'infos : https://t.co/HBN5pXJ8O4 pic.twitter.com/1OunkzcknF
11:36 - Le préfet du Gers prend des mesures de sécurité
Le Gers étant placé en alerte rouge canicule, la préfecture du Gers a mis en place des mesures de sécurité à compter de ce 12 août. Alain Castanier a décidé d'interdire "la vente, la détention et l'usage d'artifices de divertissement", ainsi que des "articles pyrotechniques". Les "systèmes susceptibles de s'envoler seuls et comportant une flamme" sont également interdit.
#canicule #sécheresse | Mesures de sécurité à compter du 12 août— Préfet du Gers (@Prefet32) August 11, 2025
⛔️????????Interdiction de vente, détention et d'usage d'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques et de systèmes susceptibles de s’envoler seuls et comportant une flamme tels.
???? https://t.co/BlsgCmQgDR pic.twitter.com/EzkaIT40Ie
11:25 - "Dix trains Intercités supprimés" à cause de la canicule
Ce mardi matin sur RMC, le ministre des Transports Philippe Tabarot a annoncé que la SNCF supprime dix trains Intercités en raison de la canicule. Les 15 000 autres trains prévus en circulation en France restent toutefois maintenus.
Les suppressions concernent trois lignes, toutes pendant les heures les plus chaudes de la journée : Bordeaux–Marseille, Paris–Clermont, et Paris–Limoges.
11:12 - Vigilance rouge levée dans deux départements
D'après le dernier bulletin de Météo France, la Charente et la Charente-Maritime, qui étaient en vigilance rouge canicule ce lundi, sont repassées en vigilance orange ce mardi 12 août à 6h. De leur côté, le Rhône, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche passent en vigilance rouge à partir de 12h.
10:27 - Des records de température ont été battu ce lundi
Ce qui était "probable" s’est confirmé : lundi 11 août, la canicule a fait tomber plusieurs records de chaleur, parfois de 12°C au-dessus des normales, selon Météo-France. À Angoulême et Bergerac, le thermomètre a atteint 42,1°C, dépassant les 41,1°C enregistrés le 4 août 2003. Bordeaux a quant à elle battu son record absolu avec 41,6°C, soit 0,4°C de plus qu’en 2019.
????️ Vague de chaleur : des températures maximales souvent remarquables, voire inédites, ont été atteintes ce lundi 11 août 2025.— Météo-France (@meteofrance) August 11, 2025
Elles sont souvent 12 degrés au-dessus de la normale...
???? https://t.co/fWja4nr08D pic.twitter.com/C8NgN6KDfA
09:57 - 14 départements en vigilance rouge, 64 en orange
La vigilance rouge canicule se maintient ce mardi et jusqu’à mercredi sur 14 départements, avec des températures toujours écrasantes dans le Sud-Ouest et la vallée du Rhône. L’épisode gagne également du terrain vers le nord et le nord-est, où des pointes proches ou supérieures à 40°C sont attendues. 64 territoires du Nord-Est au Sud-Ouest sont placés en vigilance orange. Cette chaleur exceptionnelle devrait se prolonger plusieurs jours encore.