Canicule : la nuit s'annonce suffocante, 35°C ressentis à Toulouse

Face à des températures dépassant localement les 40°C, Météo-France a placé 14 départements en vigilance rouge et 64 en vigilance orange.

Déjà solidement installée sur la moitié sud du pays, avec un pic remarquable enregistré lundi dans le Sud-Ouest, la canicule progresse ce mardi 12 août vers le Centre-Est et le Nord-Est. Plusieurs départements du Centre-Est, où le pic de chaleur est attendu mardi et mercredi, rejoignent ainsi la vigilance rouge qui concernait déjà 12 départements du Sud-Ouest.

Ainsi, 14 départements sont placés en vigilance rouge canicule : Ardèche (07), Aude (11), Dordogne (24), Drôme (26), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Isère (38), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Rhône (69), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82). Des températures dépassant les 40°C ont été enregistrés dans la journée : 41 °C ressenti de 45 °C à Montélimar, 40 °C à Lyon avec un ressenti de 44 °C sous l’effet du soleil.

En cette deuxième "journée la plus chaude à l'échelle nationale" selon Météo-France, la vigilance orange, elle, couvre une grande partie du territoire. Toute la moitié sud et le Nord-Est, soit 64 départements sont concernés par la vigilance. Seuls quelques territoires du Nord-Ouest, dont la Bretagne, devraient échapper à cet épisode. La chaleur persistera cette nuit, avec environ 30 °C en moyenne vers 22 h et jusqu’à 35 °C dans la vallée de la Garonne, "très difficile à supporter" selon La Chaîne Météo. La nuit sera tropicale, les températures ne passant pas sous les 20 °C dans la plupart des grandes villes, et restant même entre 25 et 30 °C à Toulouse, ressentis 35°C.