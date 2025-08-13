Canicule : léger répit à l'Ouest, 5 départements du Centre-Est en alerte maximale

La vague de chaleur continue en France, avec une "intensité maximale" en termes de chaleur ce mercredi 13 août dans le Centre-Est. Selon le dernier bulletin de Météo-France, neuf départements, en vigilance rouge mardi, repassent à l’orange : Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Landes, Lot-et-Garonne, Gers, Lot, Dordogne et Gironde. En revanche, l’Aude, le Rhône, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche restent en alerte maximale, jusqu'à jeudi 6h. Au total, une large partie du pays, du Nord-Est au Sud-Ouest, demeure sous vigilance orange.

Sur la moitié ouest, l’arrivée de quelques orages devrait apporter un rafraîchissement relatif, faisant repasser les maximales sous les 35 °C. 12 départements du Sud-Ouest (Haute-Garonne, Tarn, Aveyron, Tarn-et-Garonne, Lot), du Centre (Allier, Cher, Nièvre, Loiret, Yonne) et des Alpes-du-sud (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes) sont placés en vigilance orange "orage", mais "une extension à quelques départements voisins, notamment du Massif central est possible en fonction de l'évolution des prévisions" d'après Météo France. En revanche, la chaleur persiste à l’est avec 36 à 39 °C, localement 42 °C dans le Centre-Est. Des records annuels de températures sont susceptibles d'être dépassés par endroits sur le Rhône et l'Isère.

Vigilance rouge jusqu'à jeudi

Selon Météo-France, la vigilance rouge canicule prendra fin jeudi matin, les cinq départements encore en alerte maximale repassant à l’orange dès 6 h. Jeudi, si les températures reculeront légèrement par rapport à mercredi, notamment dans le Centre-Est, elles resteront néanmoins à des "niveaux caniculaires" sur une large partie du pays. "Cette baisse est donc très relative et provisoire car de très fortes chaleurs sont à nouveau attendues de vendredi à dimanche sur la moitié sud du pays, avec 36 à 38 degrés, et jusqu'à 40 degrés probables sur le Sud-Ouest" affirme Météo-France dans son bulletin.

La vague de chaleur, débuté vendredi dernier, est liée à une ancienne dépression tropicale, Dexter. Située au niveau de l'Atlantique, elle fait remonter de l'air très chaud d'Afrique du Nord et d'Espagne. Lundi et mardi ont été les "journées les plus chaudes" selon Météo-France, avec des températures maximales "souvent remarquables, voire inédites", dépassant de 12 degrés les normales saisonnières. A Saint-Laurent-du-Pape, en Ardèche, le thermomètre a grimpé jusqu’à 42,9 °C, un niveau inédit depuis 1950. Même constat à Die, dans la Drôme, où les 40,9 °C relevés constituent un record absolu depuis 1990.

Une canicule "extrême"

Le passage d’un département en vigilance rouge, décidé conjointement par Météo-France et le gouvernement, signale "une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité et son étendue géographique", avec un fort impact sanitaire sur l’ensemble de la population et des conséquences sociétales (sécheresse, tension sur l’approvisionnement en eau potable, adaptation ou arrêt de certaines activités, etc.). Dans ce cadre, les préfets peuvent mettre en place des mesures de protection, comme l’interdiction ou l’adaptation d’événements, ou encore des consignes spécifiques aux crèches et centres de loisirs.

Ainsi, il est important de rester vigilant. Des incendies frappent le sud de la France depuis le début de l'été et la chaleur accentue la sécheresse, facteur de risque pour les départs de feu. Météo-France signale un danger élevé dans le Centre-Ouest et autour de la Méditerranée, et même très élevé dans le Vaucluse.

Évitez de fumer dans la nature, ne mettez surtout pas vos mégots par terre, évitez les barbecues, les travaux et tout ce qui est source d'étincelle proche de la végétation. Il est également important de veiller sur les plus fragiles : les enfants, les personnes malades ou en situation de handicap et âgées. Veillez à vous protéger du soleil, avec de la crème solaire, des vêtements couvrants et un chapeau, ainsi qu'à vous hydrater très régulièrement. Attention également aux animaux qui peuvent souffrir de cette chaleur.