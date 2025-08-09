Canicule : combien de temps risque de durer la vague de chaleur ?

La canicule a commencé dans le sud de la France. C'est la deuxième vague de chaleur que connaît le pays depuis le début de l'été et elle devrait être de longue durée.

Près de 40 °C sont attendus ce week-end dans plusieurs localités du sud de la France. Météo-France a d'ailleurs classé une majeure partie des départements de la moitié sud en vigilance orange canicule pour samedi 9 et dimanche 10 août. Cette canicule est la deuxième depuis le début de l'été. Pour le moment, la France est clairement divisée en deux au niveau de la Loire, avec les départements du nord qui connaissent des températures élevées mais normales pour la saison et qui baissent la nuit. Ce phénomène s'explique par une masse d'air chaud venue du sud et de l'air plus frais venu du nord-ouest.

Selon les précisions du site Météo-Paris.com, la température à 1 500 m dépassera les 20 °C un peu partout en France, avec des pics compris entre 25 °C et 27 °C dans le sud-ouest lundi 11 août. Cela signifie que la température au sol pourrait facilement atteindre les 40 °C et des records mensuels de chaleur pourraient être battus.

Au moins une semaine de canicule

Selon la même source, les températures extrêmes pourraient s'étendre vers la moitié nord de la France dans la semaine, mais la canicule devrait y être de plus courte durée que dans le sud. En effet, on s'attend à des températures au-dessus des normales de saison et encore très douces la nuit jusqu'au 15 août au sud de la Loire. Du 8 au 14 août, la moyenne sur le territoire français est de 6 °C de plus que les normales de saison. Cela monte à 8 °C pour certaines zones comme le Massif central.

Une baisse des températures est attendue après le 15 août, mais elle sera insuffisante pour les organismes fragilisés par plus d'une semaine de chaleurs extrêmes qui ne descendent pas la nuit. Par exemple, le pic de la canicule à Toulouse devrait être lundi 11 août avec 42 °C de prévus et une baisse à 36 °C samedi 16, mais cela reste élevé. Ce constat peut également être fait avec les villes du pourtour méditerranéen.