Canicule : comment se protéger du soleil et de la chaleur ?

La canicule est bien là et elle devrait rester en place pour au moins une semaine sur le sud de la France. Il fait chaud la journée et le mercure ne redescend pas assez la nuit pour se rafraîchir, ce qui rend cette période difficile pour nos organismes.

Près de 40 °C sont attendus dans le sud de la France ce week-end et la quasi-totalité du territoire pourrait dépasser les 30 °C cette semaine. Une seconde vague de canicule qui va rendre la vie dure à nos organismes. Plusieurs stratégies sont à adopter pour supporter au mieux cette période qui pourrait durer au moins une semaine.

En plus des fortes chaleurs, il y aura aussi du soleil toute la semaine sur l'ensemble du territoire. Il est important de s'en protéger en évitant de s'exposer aux heures où les UV sont les plus intenses, entre 12 et 16 heures. Lorsque vous sortez, protégez-vous avec une casquette ou un chapeau pour éviter les coups de chaud. Si vous êtes avec des enfants en vacances, vous pouvez leur mettre des tee-shirts de bain pour les protéger un maximum. Il faut aussi absolument mettre de la crème solaire sur toutes les zones de votre peau exposées. Santé Publique France rappelle que les cancers de la peau sont les plus fréquents en France (entre 141 000 et 243 000 par an). Dans plus de 85 % des cas, ils sont attribuables à "une exposition excessive aux ultraviolets (UV) naturels ou artificiels" et peuvent être évités "grâce à une exposition raisonnée".

Se protéger soi et les autres de la chaleur

Mais il faut aussi se protéger de la chaleur. Évitez donc de sortir de chez vous aux heures les plus chaudes. Si votre logement est très mal isolé, renseignez-vous auprès de votre ville pour connaître les endroits climatisés où vous réfugier. Il est également important de boire de l'eau fréquemment dans la journée, avec un objectif simple à tenir : un verre d'eau toutes les heures. Il est important de rappeler aux enfants de s'hydrater tout autant et de les garder à l'intérieur en attendant que la température baisse.

Il faut aussi s'occuper des personnes âgées, qui sont particulièrement sensibles à la chaleur et qui ressentent moins la sensation de soif. Prenez des nouvelles de vos proches si vous n'êtes pas avec eux et encouragez-les à boire un verre d'eau toutes les heures. Il est important de boire de l'eau et non des boissons sucrées (sodas, jus de fruits) ou déshydratantes (café, thé, alcool) pour maintenir un niveau élevé d'hydratation.

En cas de coup de chaleur, ou d'hyperthermie, placez-vous à l'ombre et enlevez le maximum de vêtements possible pour vous asperger d'eau froide. Vous pouvez aussi vous passer une serviette humide sur le corps et vous placer devant un ventilateur. Avant d'en arriver à ce stade, vous pouvez placer de la glace sur votre nuque ou vos membres, mais allez-y doucement pour éviter un choc thermique.

Comment garder sa maison au frais ?

La canicule rend les journées insupportables, mais ce sont les nuits les plus dures. Impossible de dormir lorsqu'il fait plus de 20 °C alors que la température idéale est comprise entre 16 °C et 18 °C. De plus, un mauvais sommeil rend les journées de plus en plus difficiles à supporter. Faites des courants d'air si vous le pouvez, installez un ventilateur, évitez tous les appareils qui chauffent (four, plaque de cuisson…) et fermez vos volets la journée. Vous pourrez les rouvrir le soir pour laisser entrer la fraîcheur.

Protéger les animaux

Les animaux domestiques ou sauvages sont également impactés par les fortes chaleurs. Pour les animaux de compagnie, il est essentiel de les garder au frais la journée et de privilégier les balades lorsque la température est plus basse, le soir ou le matin. Si vous ne pouvez pas garder votre main plus de cinq secondes sur le sol à cause de la chaleur, votre animal ne pourra pas marcher dessus sans se brûler. Privilégiez les promenades dans les parcs et jardins où l'herbe est plus fraîche que les sols artificiels.

Pour ceux qui restent chez vous, donnez-leur accès aux pièces les plus fraîches de la maison (cuisine, salle de bain, garage) et multipliez les points d'eau. Vous pouvez installer une serviette humide sur le sol pour qu'ils se rafraîchissent. En effet, les chiens et les chats ne transpirent pas, ou très peu, et évacuent la chaleur de leur corps par la bouche et leurs coussinets. Vous pouvez aussi privilégier la nourriture humide qui leur apportera de l'hydratation.

Bien que des vidéos de ce type circulent sur les réseaux sociaux, ne jetez jamais d'eau glacée sur votre animal pour le rafraîchir, cela ne fonctionnera pas puisqu'il va stresser et donc se réchauffer et il risque le choc thermique. Vous pouvez humidifier son corps avec un brumisateur ou un gant de toilette humide.

Pour les animaux d'élevage, multipliez également les points d'eau et laissez-leur un accès à l'intérieur et à l'ombre. Adaptez les heures de sortie pour que la température soit plus supportable et soyez attentif à tout changement de comportement.

Enfin, pour protéger les animaux sauvages, ne tondez pas votre pelouse et n'élaguez pas vos arbres en période de canicule. Cette activité pourrait vous épuiser à cause de la chaleur et la végétation est un coin de fraîcheur pour la faune. Laissez aussi des points d'eau sur votre terrain, mais pas trop près de votre maison pour éviter les moustiques. Si vous voyez un animal en détresse, ne le touchez pas. Laissez de l'eau et éloignez-vous avant d'appeler un vétérinaire ou une association qui vous donnera la marche à suivre.