Que sait-on de l'incendie qui ravage une usine de produits chimiques dans le Gard ?

Un feu s'est déclenché dimanche 10 août au matin dans l'usine Hydrapro, à Lédenon (Gard). Celle-ci abrite des produits toxiques comme du chlore. La population est appelée à se confiner chez elle.

L'usine Hydrapro est en proie aux flammes depuis le matin du dimanche 10 août. C'est la fumée qui se dégageait de l'usine, située à Lédenon dans le Gard, qui a alerté les autorités. Il fallait agir vite puisque des produits chimiques y sont stockés pour fabriquer notamment des galets de chlore pour la piscine. Elle est classée Seveso seuil haut. La directive Seveso impose aux États de l'Union européenne d'identifier les sites industriels à risque pour y maintenir un haut niveau de protection.

La préfecture du Gard a rapidement demandé aux personnes se trouvant "dans un périmètre de 825 mètres" autour du site de se confiner. "Les vents étant orientés au nord, des perceptions olfactives de chlore peuvent être ressenties", ajoute la préfecture. Les communes au sud de Lédenon pourraient être les plus touchées. Les habitants ont été appelés à bien fermer les portes et les fenêtres de leur habitation. Ce confinement a été levé dans l'après-midi. Pour le moment, auncune victime n'est à déplorer.



Un important dispositif de secours

Les pompiers du Gard ont rapidement été déployés sur place et ont été rejoints par une équipe spécialisée des Bouches-du-Rhône. Le plan particulier d'intervention de l'établissement a été déclenché et le sous-préfet de l'arrondissement de Nîmes a activé le centre opérationnel départemental. À 17 heures, le feu était fixé, mais pas encore éteint. Ce n'est pas la première fois que le site est touché par des incendies. Cela a déjà été le cas en juillet 2023.