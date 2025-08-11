Le week-end du 15 août s'annonce caniculaire, voici les prévisions météo pour la fin de semaine

L'épisode de chaleur que connaît la France depuis ce vendredi pourrait bien durer jusqu'à la fin de la semaine, le pont du 15 août pourrait donc être très chaud.

Bonne nouvelle pour les vacanciers à la recherche de chaleur : le beau temps sera au rendez-vous pour le week-end du 15 août. Alors qu'une canicule touche la France - et en particulier le Sud - en début de semaine, "cette chaleur devrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine, au moins", annonce Météo France.

Jeudi 14 août, les 30°C seront dépassés l'après-midi dans la majorité de l'Hexagone, sauf au niveau des côtes de la Manche. Le temps sera "très chaud, devant lourd et orageux sur les régions centrales", prévient La Chaine Météo. Vendredi 15 août, le temps pourrait être, dans une large partie du pays, ensoleillé et très chaud. Vers les régions voisines de la Manche, des nuages pourraient parsemer le ciel estival. Côté température, elles pourraient être comprises entre 15 et 26°C le matin. Elles atteindront 30 à 40°C l'après-midi du nord au sud du pays, avec les maximales en Nouvelle-Aquitaine.

Samedi 16 août sera toujours très chaud en termes de températures, en particulier dans le sud de la France. En revanche, elles devraient baisser du côté du nord-est. L'anticyclone de la veille pourrait lentement se replier vers le proche Atlantique. Un front nuageux pourrait passer sur les régions de l'est. Ailleurs dans le pays, le soleil et les fortes à très fortes chaleurs resteront bien d'actualité. Le matin, on attend de 13°C près de la frontière belge à 25°C près de la Méditerranée. L'après-midi, des températures comprises entre 25 et 35°C sont attendues vers les bords de la Manche et sur un bon tiers sud du pays. Des maximales à 40 et 41°C sont même prévues à Toulouse et Bordeaux respectivement.

Baisse des températures attendue dimanche 17 août

Des températures plus clémentes pourraient arriver dimanche 17 août. Le vent de nord-est pourrait se lever. Ainsi, une baisse de la température sur l'ensemble du pays, et en particulier au nord, pourrait se produire. Il continuera de faire chaud dans le sud avec un soleil toujours bien présent. Côté températures, il fera de 12°C dans les Ardennes à 25°C près du pourtour méditerranéen le matin. Entre 22°C en bord de Manche à 37°C dans l'arrière-pays méditerranéen. À Paris, 28°C seront attendus, 31°C sur Lyon ou encore 33°C à Toulouse au cours de l'après-midi.