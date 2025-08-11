Sécheresse : ces départements sont en alerte maximale, êtes-vous concerné par des restrictions d'eau?

Les périodes de fortes chaleurs s'accompagnent souvent de phénomènes importants de sécheresse. Avec elles viennent aussi des restrictions d'eau imposées dans plusieurs départements français.

Depuis le vendredi 8 août, une vague de chaleur touche la France. Avec cette hausse des températures, la sécheresse gagne aussi du terrain. En juin 2025, le niveau de la sécheresse était déjà supérieur à celui de 2024, se rapprochant de celui de 2022 et 2023. Sur son site internet, Météo France note que la sécheresse des sols est plus marquée dans le Sud-Ouest du pays.

En cause, "les très faibles précipitations prévues ainsi que la hausse des températures à venir", indique l'organisme public de météorologie. En conséquence, "les sols devraient poursuivre leur assèchement dans les prochains jours. Ils pourraient atteindre une situation proche des niveaux historiquement secs observés sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie", poursuit Météo France.

État des sols du 6 août 2025 © Météo France

Ce sont les préfectures qui peuvent prendre un arrêté quand la situation l'exige, en fonction de l'importance de la situation de sécheresse. Selon le ministère de la Transition écologique, il y a quatre niveaux d'alerte : la vigilance, l'alerte (pour laquelle une liste d'activités liées à l'eau est restreinte) l'alerte renforcée (qui accentue les limitations de la simple alerte), et la crise où seuls les usages d'eau prioritaires sont autorisés. En cas de non-respect des restrictions d'eau, les particuliers risquent une amende de 1 500 €.

Quels départements sont concernés ?

Selon VigiEau, une large partie de la France est concernée par les restrictions d'eau. Le niveau d'alerte est particulièrement élevé dans le centre et le sud-ouest du pays. Il l'est légèrement moins sur la pointe bretonne et l'est. Parmi les départements concernés par le niveau "vigilance", il y a l'Indre-et-Loire, le Nord, l'Aisne, la Moselle, les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Manche, les Côtes-d'Armor, le Calvados, le Finistère, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence.

Parmi les départements concernés par le niveau "alerte", il y a l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, les Ardennes, la Meuse, la Haute-Saône, la Haute-Marne et le Jura. Parmi les départements concernés par le niveau "alerte renforcée", il y a la Haute-Vienne, le Lot-et-Garonne, l'Ardèche et une partie de l'Aude.

Pour les départements concernés par le niveau maximal de "crise", il y a le Tarn-et-Garonne, une partie de l'Aude, la Creuse, une partie de l'Yonne et de la Vendée. Cette liste n'est pas exhaustive.

Pour plus de renseignements sur la zone exacte où vous habitez, renseignez-vous auprès de votre préfecture.