Orages : des dizaines de départements en alerte ces mardi et mercredi

L'organisme météorologique public, Météo-France, a placé 19 départements en vigilance jaune au risque d'orages pour ce mardi 12 août. Le lendemain, une large partie du territoire sera en vigilance jaune.

De l'orage dans l'air ce mardi, c'est ce que prévoit Météo-France dans son dernier bulletin. Dix-neuf départements sont concernés aujourd'hui par une vigilance jaune pour le risque d'orages émise par l'organisme météorologique. Les départements concernés seront les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aveyron, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Gard, l'Hérault, l'Isère, les Landes, la Haute-Loire, la Lozère, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Savoie et le Tarn.

Cette vigilance aux orages intervient alors qu'une canicule impacte une grande partie du pays. Quatorze départements ont été placés en vigilance rouge ce mardi 12 août. Cette chaleur explique les risques d'orages, notamment près des reliefs. Ces orages pourront être accompagnées de vents et de fortes pluies.

Départements français en vigilance orage le mercredi 13 août © Météo France

Des températures atteignant les 35 et 40 °C en France

La semaine s'annonce d'ores et déjà caniculaire. Après le pic de lundi dans le sud-ouest du pays en particulier, ce mardi, c'est au tour du nord-est de la France d'être impacté par les fortes chaleurs. En ce qui concerne le nord-ouest, il est relativement épargné par la canicule, comme nous l'explique La Chaîne Météo. Côté température, elles pourraient atteindre entre 35 et 40 °C sur une large partie du pays, en particulier du côté du sud-ouest et du Centre-Est. Encore une fois, les côtes bretonnes restent épargnées, mais aussi le Pays basque.

La journée de mercredi sera toujours marquée par la canicule. Le ciel ne sera pas toujours bleu. De gros nuages pourraient apparaître dans l'après-midi. Les orages seront plus nombreux que la veille. Certains d'entre eux pourront atteindre les régions de plaines.