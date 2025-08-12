Rappel massif de fromages contaminés à la Listeria : voici les produits concernés

Vendus dans la grande distribution, plusieurs fromages ne sont pas consommables. Ils ont été rappelés un peu partout en France en raison d'une suspicion de contamination à la Listeria.

Il vaut mieux vérifier son frigo. Un rappel massif de fromages susceptibles d'être contaminés par la bactérie responsable de la listériose a été émis depuis samedi 9 août 2025. Les fromages ont été vendus dans les magasins Lidl, U Enseigne, Leclerc, Aldi et Carrefour notamment, et certains fromages sont commercialisés dans toute la France. Les produits fromagers concernés ont été vendus au cours de ces dernières semaines.

Ils sont rappelés en raison d'une suspicion de contamination par Listeria monocytogenes. Il s'agit d'une bactérie pathogène pouvant provoquer la listériose, une infection grave pour certaines personnes comme les femmes enceintes, les personnes âgées ou encore immunodéprimées. L'infection est détectable avec la survenue de certains symptômes comme des maux de tête, une forte fièvre ou encore des courbatures. D'après France 3 Normandie, la maladie a un délai d'incubation qui peut aller jusqu'à huit semaines.

Dans un communiqué, le site Rappel Conso précise que "les personnes qui auraient consommé les produits" et qui présenteraient des symptômes "sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation". Par conséquent, si vous possédez l'un de ces produits, il est recommandé de ne pas ou de plus le consommer et de le détruire. En cas de besoin, vous pouvez contacter le point de vente au numéro suivant : 08 00 00 91 80.

Quels produits sont concernés ?

Parmi les produits concernés, on retrouve : chez Lidl (sous la marque Chêne d'Argent) : le Camembert 250 g, le Coulommiers 350 g, la Bûchette de chèvre 200 g, Bûchette de mélange, Fromage ovale 300 g, Fromage double crème. Chez Système U : Le Carré de marque U, Camembert de caractère, Coulommiers. Chez Aldi : le "petit doux" Paturon, chez Leclerc : le camembert Chavegrand, chez Carrefour : le filet 3 fromages Chavegrand, le Coulommier Carrefour Classic, la bûche de chèvre, Cœur complice. La liste complète, avec les codes-barres, est disponible sur le site officiel Rappel Conso. Elle est amener à évoluer.

Si une personne a consommé l'un de ces fromages, il faut veiller à bien surveiller les symptômes qui pourraient apparaître. Par ailleurs, comme le rapporte Actu.fr, une procédure de remboursement pourra être mise en place. Il convient de se rapprocher du magasin concerné.