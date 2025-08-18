Rappel massif de fromages contaminés : après deux morts en France, une épidémie mondiale ?

De nombreux fromages sont rappelés en France en raison d'une suspicion de contamination à la Listeria. 21 personnes ont été contaminées et plusieurs cas ont été signalés dans quatre pays européens.

En France, deux personnes sont mortes après avoir mangé du fromage contaminé. Au total, 21 cas de listériose ont été identifiés, d'après un communiqué du gouvernement. Celui-ci évoque un "lien possible" avec le rappel massif de fromages émis depuis le 9 août dernier. Ces fromages sont justement rappelés parce qu'ils sont susceptibles d'être contaminés par la Listeria, la bactérie responsable de la listériose. Les fromages ont été vendus dans les magasins Lidl, U Enseigne, Leclerc, Aldi et Carrefour notamment, et certains fromages sont commercialisés dans toute la France. Les produits fromagers concernés ont été vendus au cours de ces dernières semaines, jusqu'au 9 août.

Ils sont rappelés en raison d'une suspicion de contamination par Listeria monocytogenes. Il s'agit d'une bactérie pathogène pouvant provoquer la listériose, une infection grave pour certaines personnes comme les femmes enceintes, les personnes âgées ou encore immunodéprimées. L'infection est détectable avec la survenue de certains symptômes comme des maux de tête, une forte fièvre ou encore des courbatures. Le délai d'incubation "peut aller jusqu'à huit semaines", rappelle le gouvernement. Avec 350 à 400 cas recensés par an, la listériose est la "deuxième cause de décès d'origine alimentaire", d'après l'Anses.

D'autres pays touchés, une épidémie mondiale ?

Mais la France n'est finalement pas le seul pays concerné. En effet, selon les informations de BFMTV, "quatre autres pays (la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège) ont signalé quatre cas confirmés", précise un document du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), consulté par la chaîne d'information en continu, ce lundi 18 août. "Les cas (...) ont déclaré avoir consommé du fromage à pâte molle pasteurisé" mis en cause. Les malades étrangers sont âgés de 35 à 70 ans, avec des symptômes apparus entre le 14 avril et le 9 juillet 2025, apprend-on.

Ce n'est pas tout. Les fromages problématiques ont été vendus dans environ 30 pays comme l'Australie, la Suisse, la Corée du Sud, l'Espagne, le Japon ou les Etats-Unis. "Afin de protéger les consommateurs et à titre préventif, les produits alimentaires ont été rappelés. Les autorités chargées de la sécurité alimentaire des pays concernés par la distribution alimentaire mettent en œuvre des mesures de contrôle officielles, notamment la publication d'avertissements publics", explique l'organisme de santé européen.

Quels produits sont concernés ?

Les produits concernés ont tous été produits par la société Chavegrand. Ils ont été vendus en France chez Lidl (sous la marque Chêne d'Argent) : le Camembert 250 g, le Coulommiers 350 g, la Bûchette de chèvre 200 g, Bûchette de mélange, Fromage ovale 300 g, Fromage double crème. Chez Système U : Le Carré de marque U, Camembert de caractère, Coulommiers. Chez Aldi : le "petit doux" Paturon, chez Leclerc : le camembert Chavegrand, chez Carrefour : le filet 3 fromages Chavegrand, le Coulommier Carrefour Classic, la bûche de chèvre, Cœur complice. La liste complète, avec les codes-barres, est disponible sur le site officiel Rappel Conso. Elle est amenée à évoluer.

Si une personne a consommé l'un de ces fromages, il faut veiller à bien surveiller les symptômes qui pourraient apparaître. Par ailleurs, comme le rapporte Actu.fr, une procédure de remboursement pourra être mise en place. Il convient de se rapprocher du magasin concerné. La société Chavegrand déplore un incident "rarissime" et indique avoir "multiplié par 100 le nombre d'analyses sur les produits et les équipements pour être sûr qu'il n'y avait pas de contaminant. Tous nos salariés qui travaillent très dur depuis le mois de juin sont abasourdis par cette nouvelle", lisait-on la semaine dernière.

Dans un communiqué, le site Rappel Conso précise que "les personnes qui auraient consommé les produits" et qui présenteraient des symptômes "sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation". Par conséquent, si vous possédez l'un de ces produits, il est recommandé de ne pas ou de plus le consommer et de le détruire. En cas de besoin, vous pouvez contacter le numéro vert suivant : 08 00 00 91 80.