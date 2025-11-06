Nicolas Sarkozy fait une promesse à tous ceux qui lui ont envoyé une lettre, beaucoup vont être surpris

Depuis son arrivée en prison, Nicolas Sarkozy est submergé de lettres de soutien. Face à cet élan de solidarité, il a fait une promesse étonnante.

Depuis le 21 octobre dernier et son incarcération à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy reçoit des milliers de lettres. En effet, selon une information d'Europe 1, l'ex-président de la République voit affluer jusqu'à 1 000 lettres par jour, d'après ses proches auprès du média. "Tenez bon, je prie pour vous", lui écrit Eliane. "Je ne pensais pas vous écrire un jour, mais les choses sont ainsi", explique Jean-Paul. Une lettre écrite en anglais et provenant de Bulgarie lui a même été transmise.

Entre les murs de la prison, les agents pénitentiaires confient qu'ils "n'ont jamais vu ça". Et la quantité est telle qu'il est impossible de les faire tenir dans les 11 m2 de sa cellule. Tous "ces messages sont ensuite classés rue Miromesnil, dans les bureaux" de l'ex-chef de l'Etat, précise RMC. Les missives sont si nombreuses qu'elles arrivent parfois par cartons et sont transportées par ses avocats dans des sacs en toile de jute blanche.

Conformément au Code pénitentiaire, les lettres sont ouvertes et examinées par le vaguemestre avant leur transmission à Nicolas Sarkozy. La première lecture par l'administration est "rapide pour s'assurer qu'il n'y a pas de risques sécuritaires ou liés aux éléments judiciaires. Autrement dit, c'est forcément géré", indique un fin connaisseur du monde carcéral au Figaro.

Nicolas Sarkozy est "le chef d'Etat qui nous manque", peut-on lire sur l'une des lettres. "Je prie pour vous", indique une seconde. Une troisième se remémore un échec du président Sarkozy "contre un président normal", en l'occurrence François Hollande en 2012. Mais l'ancien maire de Neuilly-sur-Seine ne reçoit pas uniquement des lettres. Médailles, icônes, broderies, cartes, livres... Autant d'objets symboliques pour témoigner un peu de soutien.

Force est de constater que ces innombrables messages et cadeaux ont touché Nicolas Sarkozy. Le compte Instagram de ce dernier s'est fait le relais de sa parole pour remercier les auteurs des messages. " Merci du fond du cœur pour votre mobilisation ! La fin de l'histoire n'est pas écrite", est-il indiqué.

Et comme l'assure Le Figaro, l'homme de 70 ans a fait une promesse à tous ceux qui lui ont envoyé une lettre : "Nicolas Sarkozy a été clair : aucun courrier ne restera sans réponse". Voilà qui surprendra beaucoup de monde : les expéditeurs sont nombreux à ne pas soupçonner qu'ils recevront une lettre de l'ancien président de la République ; pour les plus grands admirateurs, ce sera même un étonnant cadeau.