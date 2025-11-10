Fini la prison pour Nicolas Sarkozy ? L'ancien président fixé ce lundi, plusieurs options pour la justice

Condamné à cinq ans de prison dans l'affaire des soupçons de financement libyen, Nicolas Sarkozy pourrait sortir de prison dès ce lundi. La justice dispose de plusieurs options quant à l'avenir de l'ex-chef de l'Etat.

L'essentiel : Depuis le 21 octobre dernier, Nicolas Sarkozy est incarcéré à la prison de la Santé, condamné à cinq ans de prison ferme avec mandat de dépôt assortie d'une exécution provisoire dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007.

Ce lundi 10 novembre, la cour d’appel examine à partir de 9h30 la demande de remise en liberté émise par les avocats de l'ex-chef de l'Etat. Il comparaîtra en visioconférence depuis la prison de la Santé. La décision devrait être rendue dans la journée.

Les avocats de Nicolas Sarkozy devraient donc plaider l'article 144 du Code de procédure pénale, pour expliquer que leur client ne remplit aucun des critères justifiant un maintien en détention provisoire et que le régime d'une condamnation, même de première instance, n'est pas le même que celui de la détention provisoire.

La justice, elle, dispose de plusieurs options dans son verdict. D'abord, un maintien de Nicolas Sarkozy en prison. À l'inverse, une remise en liberté. Ici, l'ancien président sera libre dans la foulée. Dans ce cas de figure, il sera remis en liberté sous contrôle judiciaire et potentiellement assigné à résidence avec un bracelet électronique. Une caution peut aussi être réclamée.

08:33 - Nicolas Sarkozy, seul détenu à bénéficier de quatre cellules Pas moins de quatre cellules sont dédiées à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé, alors que certains détenus se partagent les mêmes 11 m² à trois. "Sur les quinze cellules du quartier d'isolement, quatre sont dédiées à l'ancien président : la sienne, celle d'à côté pour les policiers chargés de sa sécurité ainsi que deux cellules vides de part et d'autre, afin qu'il n'ait vraiment aucun voisin", indiquait RTL une semaine après l'incarcération de l'ex-président. Il est le seul détenu de la maison d'arrêt de la Santé à bénéficier d'un tel dispositif. De plus, les parloirs de Nicolas Sarkozy durent plus longtemps qu'un détenu "classique". RTL révélait également que l'ancien président "resterait une bonne heure à chaque visite" au parloir, contre les 45 minutes autorisées en règle générale. 08:24 - Ségolène Royal ne "serait pas choquée que Sarkozy sorte de prison" L'ex-candidate à l'élection présidentielle Ségolène Royal estime ce lundi matin qu'elle ne "serait pas choquée que Nicolas Sarkozy sorte de prison aujourd'hui". "C'est l'application tout à fait normale d'une certaine jurisprudence qui existe, de même que je n'ai pas été choquée qu'il soit incarcéré", déclare-t-elle au micro de TF1. 08:22 - Nicolas Sarkozy libre ce lundi ? Ce lundi 10 novembre, presque trois semaines après son entrée à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy va-t-il être libéré ? La cour d'appel de Paris examine une demande en ce sens de l'ex-président de la République, plus particulièrement de ses avocats. Pour rappel, l'ancien chef de l'Etat a été condamné à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Aujourd'hui, la justice doit étudier son dossier, à partir de 9h30. Le verdict est attendu dans la journée.

Les dernières heures de Nicolas Sarkozy en prison ? La cour d'appel de Paris examine ce lundi 10 novembre 2025 à partir de 9h30 la demande de mise en liberté émise par les avocats de Nicolas Sarkozy pour leur client. L'ancien président de la République devrait comparaître en visioconférence et la décision sera rendue dans la journée. Si la justice donne son feu vert, il sera libre dans la foulée.

Pour rappel, Nicolas Sarkozy a fait appel après sa condamnation à cinq ans de prison avec exécution provisoire dans l'affaire des soupçons de financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. Son nouveau procès devrait se tenir avant le 25 mars 2026. Les dates précises devraient être connues mercredi à l’occasion d’une réunion à la cour d’appel de Paris.

Parmi les trois condamnés avec mandat de dépôt par le jugement du 25 septembre dernier, la cour d'appel a déjà mis en liberté sous contrôle judiciaire l'ex-banquier Wahib Nacer mais maintenu en prison l'intermédiaire Alexandre Djouhri. Nicolas Sarkozy, lui, est écroué depuis le 21 octobre dernier.

Une assignation à résidence avec bracelet ?

Désormais "présumé innocent" en raison de son appel, le critère de la gravité des faits de nature à "troubler l'ordre public" ayant justifié son incarcération ne pourra pas être retenu dans l'examen de sa mise en liberté. De facto, son maintien dans la prison de la Santé n'est désormais possible que s'il est l'"unique moyen" de protéger des preuves, d'empêcher pressions ou concertations, de prévenir fuite ou récidive, ou de le protéger.

Sinon, il sera remis en liberté sous contrôle judiciaire et potentiellement assigné à résidence avec un bracelet électronique. Un "contrôle judiciaire serré" dit Le Figaro ou une caution peuvent également être réclamés par les juges.

Ce que devraient plaider ses avocats

Lors de l'audience du 10 novembre prochain, les avocats de l'ex-maire de Neuilly-sur-Seine devraient plaider l'article 144 du Code de procédure pénale. Il stipule que "la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs" listés par la justice et que "ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique".

Les objectifs sont les suivants : conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, protéger la personne mise en examen, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement et/ou mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.