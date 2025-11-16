Détenu au Venezuela pendant plus de quatre mois, Camilo Castro est enfin libéré

Le Français avait disparu le 26 juin à un poste-frontière entre le Venezuela et la Colombie. Emmanuel Macron a annoncé sa libération le 16 novembre.

C'est la fin de quatre mois d'enfer pour Camilo Castro. Ce professeur de yoga de 41 ans a disparu le 26 juin au poste-frontière de Paraguachon, entre le Venezuela et la Colombie. Résidant colombien, il s'y était rendu pour faire renouveler son visa de séjour, mais n'en est jamais parti.

"Camilo Castro est libre" a finalement écrit Emmanuel Macron sur X, dimanche 16 novembre. "La France avance parfois sans bruit, mais toujours avec détermination et sang-froid : c'est ainsi que nous protégeons les nôtres", a écrit le président. "Je partage le soulagement de ses proches et remercie tous ceux qui ont œuvré à sa libération", a-t-il ajouté sur X. "Je n'ai pas trop de mots. J'ai juste hâte de l'embrasser", a confié de son côté sa mère à nos confrères de TF1. Il est arrivé sur le sol français dimanche après-midi. "Vive la liberté, vive légalité, vive la fraternité", a-t-il dit à son atterrissage.

Un appel au secours fin juillet

Après sa disparition, sa famille est restée sans nouvelles de lui jusqu'à la fin du mois de juillet. Il leur avait laissé un message audio dans lequel il "a appelé au secours".

Ce sont des recherches de ses proches et d'Amnesty International qui ont permis de le retrouver, détenu par les autorités du Venezuela. Cette "disparition forcée" n'est pas un cas isolé. Depuis la réélection de Nicolás Maduro, le président vénézuélien, "les autorités vénézuéliennes semblent utiliser cette pratique pour justifier leurs récits sur les 'conspirations étrangères' et comme monnaie d'échange dans les négociations avec d'autres pays", avait dénoncé Amnesty dans un rapport publié mi-juillet.