Jordan Bardella victime d'une "agression" pendant une séance de dédicace, que sait-on sur l'auteur ?

Le président du Rassemblement national a été agressé par un homme qui se serait jeté sur lui lors d'une séance de dédicaces dans le Tarn-et-Garonne. Son entourage assure qu'il "va bien".

Jordan Bardella fait la tournée des librairies pour des séances de dédicaces pour son livre, "Ce que veulent les Français". Il était à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, ce samedi 29 décembre. Selon son entourage à BFMTV, il aurait été victime d'une "agression" vers 15 h 45, après avoir commencé la séance vers 14 h avec un échange avec les médias. Toujours selon l'entourage de l'eurodéputé, un homme âgé de 74 ans s'est jeté sur lui. La gendarmerie assure, de son côté, que l'homme a écrasé un œuf sur Jordan Bardella. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Il a rapidement été exfiltré pendant une vingtaine de minutes. Il a ensuite retrouvé le public. Jordan Bardella "va bien ", selon la même source. Pour la direction du RN, cela a un lien avec la présence d'une cinquantaine de manifestants, présents en marge de la séance de dédicace. Une possibilité qui n'est pas confirmée par la gendarmerie. Le possible futur candidat à la présidentielle et son parti ont déposé plainte contre l'homme. Le procureur de Montauban annonce qu'une enquête est ouverte pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique".