Jordan Bardella victime d'une "agression" pendant une séance de dédicace, que sait-on sur l'auteur ?
Le président du Rassemblement national a été agressé par un homme qui se serait jeté sur lui lors d'une séance de dédicaces dans le Tarn-et-Garonne. Son entourage assure qu'il "va bien".
Jordan Bardella fait la tournée des librairies pour des séances de dédicaces pour son livre, "Ce que veulent les Français". Il était à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, ce samedi 29 décembre. Selon son entourage à BFMTV, il aurait été victime d'une "agression" vers 15 h 45, après avoir commencé la séance vers 14 h avec un échange avec les médias. Toujours selon l'entourage de l'eurodéputé, un homme âgé de 74 ans s'est jeté sur lui. La gendarmerie assure, de son côté, que l'homme a écrasé un œuf sur Jordan Bardella. Il a été interpellé et placé en garde à vue.
Il a rapidement été exfiltré pendant une vingtaine de minutes. Il a ensuite retrouvé le public. Jordan Bardella "va bien ", selon la même source. Pour la direction du RN, cela a un lien avec la présence d'une cinquantaine de manifestants, présents en marge de la séance de dédicace. Une possibilité qui n'est pas confirmée par la gendarmerie. Le possible futur candidat à la présidentielle et son parti ont déposé plainte contre l'homme. Le procureur de Montauban annonce qu'une enquête est ouverte pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique".
18:14 - Une enquête est ouverte
Le procureur de Montauban annonce qu'une enquête pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique" a été ouverte.
17:59 - L'agresseur serait une personne âgée
Selon des informations de BFMTV, l'agresseur serait un homme de 74 ans, présent dans la file pour la dédicace de Jordan Bardella. Il lui aurait écrasé un œuf sur la tête. L'homme a été interpellé et placé en garde-à-vue. Le président du RN ne serait pas blessé.
17:52 - Les informations de la gendarmerie
Selon des informations de BFMTV recueillies auprès de la gendarmerie, un homme a lancé un œuf sur Jordan Bardella. Il ne serait pas en lien avec les manifestants présents à l'extérieur de l'événement, contrairement à ce qui a été dit par l'entourage de Jordan Bardella.